"Yeni nesil termali gerek yerli, gerekse global acenteler ile buluşturmaya geldik"

Fuar 2021 sezonuna katma değer yaratmak ve aktif pazarların ilgililerine motivasyon yaratabilmek amacıyla çözüm arayacak.

Fuar 2021 sezonuna katma değer yaratmak ve aktif pazarların ilgililerine motivasyon yaratabilmek amacıyla çözüm arayacak. 1500' e yakın yurt dışı turizm profesyoneli ve seyahat acentesi 26-27 Nisan 2021 tarihinde Antalya'da ağırlanacak.

Terma City "Yeni nesil termali " Yerli ve Yabancıya tanıtacak. Türkiye'de "termal turizm" tanımının altını doldurma hedefiyle yola çıkan Karaderili Şirketler Grubu Antalya Lastminute fuarına Yalova Terma City oteli ile katıldı.

Terma City işletme Müdürü Mustafa Hügül, "Termal otellerin de "lüks tatil" ve "ekonomik tatil" seçeneklerini birleştirerek sunabileceğini gösteren bir otel geliştirdik, kendiyle yarışır hale gelen bir tesis yaratmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Termal otelimiz sadece iyileşmek için değil, yenilenmek için de dizayn edildi. Biz buna yeni nesil termal diyoruz. Yeni nesil termali gerek yerli, gerekse küresel çapta global acenteler ile buluşturmaya geldik" dedi.

"YERLİ -YABACI GENÇLERİ TERMALE ÇEKECEK"

Hügül, "Terma City'yi 180 milyon dolarlık yatırım değeri ile 60 bin metrekare üzerine kurulu 2.200 yatak kapasiteli, 20 adet kral dairesi, 6.000 metrekare spa&kür merkezi, sinema salonları, eğlence kulüpleri, spor salonları inşa eden şirket, sosyal alanlarda donattığı termal otelde bilinenin aksine gençleri ağırlamayı hedefledik. Türkiye'de termal otellerde Avrupa seviyesini yakaladı. Ortadoğu'nun son 4 yıldır keşfettiği termal sularımızı özellikle İskandinavlar çok seviyor. Avrupa' ya Termal otellerimiz şehir içi otelcilik gibi 12 ay boyunca tam sezon hizmeti veriyor. Geçmiş tarihlerde sadece rahatsızlığı olunca hatırlayan 50 yaş üstü yerli misafirlerin yoğunluğu söz konusuyken, şimdi vücudunu ve sağlığını korumak isteyen genç misafirleri de termal otelimizde görmekteyiz" diye konuştu.

"TÜRKİYE'NİN DOĞAL HAZİNESİNİ HERKESE TANITMAYI HEDEFLİYORUZ"

Avrupa'da genç kitlenin termali fiziksel sorunları önleyici ve dinlenme olarak gördüğünü vurgulayan Hügül, "Otellerinde yaptıkları eğlence, dinlence, spor alanlarıyla genç turist profilinin ilgisini çekmeyi başardık. Bu sosyal alanlarla yerli ve yabancı gençleri yeni nesil termale çekeceğiz. Yalova'yı ve dünyanın en kaliteli termal sularını kullanıma sunan tesisimizi ve Türkiye'nin doğal hazinesini herkese tanıtıp turizm geliri ve turist sayısının artmasını hedefliyoruz. Türkiye'nin doğal hazinesi, şifalı sularını tüm dünyaya tanıtmayı amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı