Yeni Nesil Teknolojiler, Cep Telefonundan Çok Daha Fazlası ile İlgili"

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, yeni nesil teknolojilerin, cep telefonundan çok daha fazlası ile ilgili olacağını belirterek, "Bu, sürücüsüz otomobillerden akıllı şehirlere kadar, gelecekte internet erişimi gerektirecek milyarlarca cihaza kablosuz bağlantı sağlamayı kapsayan yeni bir dönem... Hem kullanıcı sayısı hem de kullanıcı başına veri kullanım oranı artacak." dedi.

Şahin, dünyada stadyum içinde açılmış ilk dijital müzik stüdyosu olan Vodafone FreeZone Stüdyo'nun atmosferini deneyimlemek amacıyla düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, veri ihtiyacının her geçen gün arttığını ve katlanarak artmaya devam edeceğini söyledi.

Gelecek 10 yıl içinde kapasitenin, yani veri akışı hacminin, 4G'nin 100 ila bin katına ulaşması, veri talebinin de gelecek 10 yıl içinde bin kat artmasının beklendiğini kaydeden Şahin, "5G teknolojisi bu noktada devreye giriyor. Bu yeni teknoloji, günlük yaşamlarımıza girdiğinde yepyeni kablosuz şebeke mimarisini tanımlayacak. 5G'de, milyarlarca nesne 1 milisaniyelik gecikme ile internete bağlanabilecek. Buna bağlı olarak yeni nesil Makinelerarası İletişim (M2M) uygulamaları da hayata geçirilebilecek." diye konuştu.

4G teknolojisinden çok daha hızlı olan 5G teknolojisi ile dünyanın dört bir yanında birbirine bağlı milyarlarca cihazın, pürüzsüz şekilde yönetilebilen akıllı bir ağ halini alacağını vurgulayan Şahin, şöyle devam etti:

"Tüm nesneler; arabalardan ilaçlara, ayakkabılardan saksılara kadar her şey, bu nesneleri internete bağlayacak olan 5G şebekesi üzerinden birbiri ile konuşacak. Daha esnek ve verimli yaşam ile IoT'nin toplum üzerinde yaratacağı etkinin ekonomik büyüklüğünün 2025'te 6,2 trilyon dolar olması bekleniyor. Dolayısıyla yeni nesil teknolojiler, cep telefonundan çok daha fazlası ile ilgili olacak. Bu, sürücüsüz otomobillerden akıllı şehirlere kadar, gelecekte internet erişimi gerektirecek milyarlarca cihaza kablosuz bağlantı sağlamayı kapsayan yeni bir dönem... Hem kullanıcı sayısı hem de kullanıcı başına veri kullanım oranı artacak.

Tüm dünyada 5G teknolojisinin kullanılmasıyla birlikte daha iyi bir toplum yaratmanın mümkün olacağına inanıyoruz. Yeni şirketler, yeni meslekler anlamına gelecek. Bu da daha iyi sağlık, güvenlik, ulaşım, eğitim hizmetleri ve daha temiz bir gezegen anlamına geliyor. Teknoloji, sadece otomasyonu getirip eski mesleklerin yerine geçmeyecek, yeni meslekler ve fırsatlar da sunacak. Hastalar, hastaneye ulaşmadan önce ambulanstaki sağlık görevlileri, gerçek zamanlı testler ve uzaktan müdahale edebilen uzmanlarla yapılan videolu konsültasyonlar ile hayat kurtarabilecekler"

Şahin, "Ulaşım altyapısını daha iyi yönetmek mümkün olacak. Farklı noktalarda bulunan sensörlerden ve hareket halindeki araçlardan gelen gerçek zamanlı veriler sayesinde trafik sıkışıklığı azalacak, yollar daha güvenli hale gelecek, kirlilik azalacak. 5G ile güvenlik de artacak. Sürekli akan, düşük gecikme süresine sahip, yüksek çözünürlüklü videolar ile kamu güvenliğini sağlamak ve halka açık etkinliklerde ilk yardım hizmeti vermek kolaylaşacak. Dolayısıyla gelecek hakkında iyimser olmak için birçok nedenimiz olduğuna inanıyoruz. Bu inançla, yıllardır dünyanın dört bir yanında milyonlarca insanın yaşam kalitesini yükselten ve iş yapış biçimlerini dönüştüren yeni teknolojiler sunmanın gururunu yaşıyoruz. Yeni marka konumlandırmamızla da 'Gelecek heyecan verici, hazır mısın?' sloganıyla, yeni trendlerin yeniden şekillendirdiği dünyamızda müşterilerimizin ve toplumların uyum sürecine ve başarısına destek olmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"50'yi aşkın ülkede 55 milyondan fazla nesneye hayat veriyoruz"

Meltem Bakiler Şahin, şu an Vodafone'un donanım, yazılım ve profesyonel hizmetleri uçtan uca sunan, bunu güvenli yönetilen bağlantı hizmetiyle destekleyen, bağladığı nesne sayısı itibarıyla dünyanın en büyük nesnelerin interneti teknolojisi (IoT) hizmet sağlayıcısı konumunda bulunduğunu ifade ederek, "Vodafone Grubu olarak kurumsal pazarda yüzde 40'lık bir pazar payına sahibiz. Bu alanda 25 yıllık tecrübe ve bin 300'den fazla IoT'ye özel çalışanımızla 50'yi aşkın ülkede 55 milyondan fazla nesneye hayat veriyoruz." dedi.

Şahin, IoT teknolojisinin iş dünyasını değiştirip dönüştürürken, çözümleriyle müşterilerinin bu değişime en hızlı şekilde bugünden adapte olmalarını sağlamaya devam edeceğini bildirdi.

"İşletmelerin 'dijital iş ortağı' olarak 100'ün üzerinde çözüm sunuyoruz"

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Şahin, işletmelerin "Dijital İş Ortağı" Vodafone

Dijital dönüşümle artık yeni bir dünya düzeninin oluştuğunu ifade ederek, bu doğrultuda veriye istenilen her yerden, gerçek zamanlı ve güvenli erişebilmenin her zamankinden çok daha önemli olduğunu vurguladı.

Şahin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hemen her sektör, bu doğrultuda artık iş yapış biçimlerini yeniden şekillendiriyor ve geleceğin dünyasında teknolojinin, hızın ve farklılığın ön plana çıkacağı şekilde yeni rekabet biçimine hazırlık yapıyor. Biz de Vodafone olarak, Türkiye'nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonumuz doğrultusunda, ülkemizdeki işletmelerin dijitalleşme skorunu hesaplayarak onları yakından takip ediyoruz, dijitalleşme sürecinde nerede olduklarını ölçümlüyor ve ihtiyaçlarına özel verimliliklerini artıran öneriler sunuyoruz. Ülkemizdeki tüm işletmelerin 'dijital iş ortağı' olarak, birçok farklı sektörde 'Dijital Hizmetler', 'Dijital Operasyonlar', 'Dijital Teknoloji Platformları' ve 'Bilgi Güvenliği' olmak üzere 4 ana kategori altında 100'ün üzerinde çözüm sunuyoruz.

Gelecekte de iş yapış şekillerini değiştirmeye, mevcut ve yeni segmentlerdeki fırsatları iş ortaklarımızla belirlemeye ve müşterilerimizin 'dijital iş ortağı' olarak verimliliklerini artırmaya hızla devam edeceğiz."

"KOBİ'lerimizi yarına hazırlıyoruz"

Meltem Bakiler Şahin, Vodafone Türkiye olarak, dijitalleşme yolunda KOBİ'lerin yanında yürüdüklerini, bu doğrultuda, KOBİ'lerin iş yapış şekillerini iyileştirecek ve onlara verimlilik katacak çözümleri global güçlerinin de desteği ile sunduklarını ve onları yarına hazırladıklarını söyledi.

Şahin, "Türkiye'yi dijitalleşmeye götürecek yolda işletmeler için uçtan uca çözümler sunuyor, iş yapış şekillerini dönüştürmelerine ve işlerini büyütmelerine yardımcı oluyoruz. Bir inşaat firmasından tekstil üreticisine ya da bir perakendeci firmaya kadar birçok farklı profildeki işletmenin ihtiyaçlarını analiz ettikten sonra, her bir işletmenin ihtiyacına özel ve verimliliğini artıran uçtan uca çözümler sunuyoruz." diye konuştu.

Bu kapsamda son dönemde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iş birliği ile başlattıkları ve Türkiye çapında daha da fazla KOBİ'ye ulaşmalarını sağlayacak Dijital Dönüşüm Hareketi projesi ile işletmelerin dijital iş ortağı olma iddialarını bir adım ileriye taşıdıklarını kaydeden Şahin, Dijital Dönüşüm Hareketi projesinde, öncelikle Dijital Skor aracılığıyla TOBB'un temsil ettiği işletmelerin dijitalleşmedeki durumlarını ortaya koyarak dijital ihtiyaçlarını belirlediklerini ve ihtiyaçlarına özel çözümler sunduklarını anlattı.

"11 bini aşkın kadın girişimciye ulaştık, 2,5 milyon TL'yi aşkın sosyal yatırım yaptık"

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Şahin, ekonomik gelişim ve toplumsal dönüşüm için en başta kadınların ekonomik ve sosyal yaşamda güçlü şekilde var olması gerektiğine inandıklarını, bu inançla Türkiye Vodafone Vakfı çatısı altında, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın desteğiyle Türkiye'de ilk kez kadınlara yönelik tüm ürün, servis, proje ve hizmetleri tek çatı altında toplayarak "Vodafone Önce Kadın" programını hayata geçirdiklerini hatırlattı.

Vodafone Önce Kadın programının, kurdukları güçlü iş birlikleri ve geliştirdikleri projelerle 700 bini aşkın kadına ulaştığını, program kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve Türkiye Bilişim Vakfı iş birliğiyle başlattıkları "Girişimcilikte Önce Kadın" projesiyle 2 yılda 20 ilde 26 binden fazla kadına halk eğitimi merkezlerinde teknoloji ve girişimcilik üzerine eğitimler verdiklerini bildiren Şahin, "2011 yılından bu yana gerçekleştirdiğimiz projelerle 11 bini aşkın kadın girişimciye ulaştık ve 2,5 milyon TL'yi aşkın sosyal yatırım yaptık." dedi.

"Bugüne kadar müziğe 90 milyon TL yatırım yaptık"

Meltem Bakiler Şahin, Vodafone FreeZone çatısı altında bugüne kadar müziğe 90 milyon TL yatırım yaptıklarını belirterek, devamla şunları kaydetti:

"Önümüzdeki 5 yılda müziğin dijitalleştirilmesine 100 milyon TL daha yatırım yapmayı hedefliyoruz.

Müzik yatırımlarımızda genişbant teknolojilerini kullanarak hem daha iyi bir müzik deneyimi sağlıyor hem de müziğin daha geniş kitlelere ulaşmasına yardımcı oluyoruz. Türkiye'nin yeni dijital müzik platformu, Vodafone'luların ise yeni müzik evi Vodafone FreeZone Stüdyo ile müziğini daha profesyonel bir seviyeye taşımak isteyen gençler için teknik ve lojistik engelleri ortadan kaldırarak yaptıkları müziği daha geniş kitlelere ulaştırma imkanı sunuyoruz. Dünyada bir stadyum içinde kurulan ilk dijital müzik stüdyosu olan Vodafone FreeZone Stüdyo, hem bir 'dijital müzik stüdyosu' hem de bir 'dijital konser sahnesi' olarak hizmet veriyor. 'Akıllı stadyumda akıllı stüdyo'" hedefiyle hayata geçirdiğimiz bu yatırımın hem gençlerin gelişimine hem de sektörün büyümesine katkı sağlayacağını düşünüyoruz."