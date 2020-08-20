Yeni nesil Rolls-Royce Ghost Eylül'de tanıtılacak Lüks otomobil üreticisi Rolls-Royce, yenilenen ve sontanıtım videosunu da yayınladığı Ghost modelini eylül ayında tanıtmaya hazırlanıyor.

Lüks otomobil üreticisi Rolls-Royce, yenilenen ve sontanıtım videosunu da yayınladığı Ghost modelini eylül ayında tanıtmaya hazırlanıyor.

Bir dizi yeni özellikle gelecek olan model için geliştirme sürecinde yer alan markanın akustik uzmanları, Serenity Formülü olarak adlandırdıkları kapsamlı sürecin detaylarını paylaştı.

Bu kapsamda Akustik ekip, mutlak bir sakinlik duygusu elde etmek için tescilli alüminyum uzay kafes mimarisini modele uyarlayarak işe başladı. Bu mimarinin kendisi, metalin çeliğe kıyasla daha yüksek akustik direncinin olmasından dolayı avantajlar sunuyor.

Kabini sessizliğe yakın 6.75 litrelik V12 motordan yalıtmak için çift katmanlı bir bölme oluşturuldu. Çatı, bagaj zemindeki boşluklar 100 kg'dan fazla ses emici malzeme ile dolduruldu. Ek olarak, şeffaf bir kompozit orta tabakaya sahip çift camlı pencereler ve hafif akustik yalıtım köpüğü ile kaplanmış lastikler kullanıldı. Müşterileri rahatsız edici seslerden izole etmek için klima kanallarının içi bile yumuşatıldı.

Ancak, erken testlerde akustik ekibi tüm gürültüyü gidermenin kafa karıştırıcı olduğunu keşfetti. Çözümleri, müşterilerin tek ve ince not olarak deneyimlediği yumuşak alt ton olan bir "fısıltı" yaratmaktı. Bunu başarmak için, her bileşenin ortak bir rezonans frekansına ayarlanması gerekiyordu. Bu görev, koltuk çerçeveleri için akustik olarak ayarlanmış sönümleme ünitelerinin yanı sıra, yeni Ghost'un "notası" ile tutarlı bir frekans elde edilmesi için kabin ile büyük 500 litrelik bagaj arasında bir dizi bağlantı noktası oluşturuldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Yeni Ghost Akustik Mühendisliği Lideri, Tom Davis-Reason, "Yeni Ghost'un olağanüstü akustik kalitesi, önemli mühendislik gelişmelerinin ve detaylara gösterilen titiz dikkatin sonucudur, gerçekten markanın tescilli alüminyum mimarisi tarafından desteklenmektedir. Çelik bir platform kullanarak bu kadar akustik rafine edilmiş bir ortam yaratmamızın hiçbir yolu yok." ifadelerini kullandı.

Yeni nesil Ghost'un gövdesi kamufle edilmiş prototipi bir süredir kamuya açık yollarda test ediliyordu. Rolls-Royce'un CEO'su Torsten Muller-Otvos tarafından yeni bir trendi yansıttığı iddia edilen bir tasarımla "Rolls-Royce'un şimdiye kadarki en saf ifadesi" olarak tanımlanıyor.

Kaynak: Carmedya.com