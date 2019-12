Yeni nesil reklamcılıkta 4 maddeye dikkat

11.12.2019 10:40 | Son Güncelleme: 11.12.2019 10:45

Sosyal Medya Uzmanı Haluk Arslantaş, yeni nesil reklamcılıkta dikkat edilmesi gereken maddeler hakkında bilgi verdi.



Sosyal Medya Uzmanı Haluk Arslantaş, "Teknolojinin gelişimi iletişim kavramını sil baştan değiştirdiği gibi yeni iletişim kanallarını da hayatımıza entegre ediyor. Peki, yeni nesil reklamcılık modelleri ile yeni nesil tüketiciye ulaşmaya çalışan markalar hangi mecralarda kendine yer ediniyor? diye soracak olursak hemen hemen hepimizin yanıtı aynı olacaktır "Sosyal Medya." Ülkemizde yapılan son araştırmalara göre 24 saatimizin 7'sini internette harcıyoruz. Bunun ortalama 2 saat 28 dakikasında ise sosyal medyada vakit geçiriyoruz. En çok kullandığımız sosyal medya platformları ise sırasıyla YouTube, Facebook, Instagram, Twitter diye devam ediyor. Kullanıcıların yüzde 95'inin bu platformlara mobil cihazları üzerinden erişim sağladığını düşünürsek yeni nesil reklamcılığın tüketiciye ne kadar yakın olduğunu kolayca anlayabiliriz" dedi.



Günümüzde birçok marka reklam kampanyalarını artık konvansiyonel reklamcılıktan uzak olarak dijital mecralar üzerine kurgulandığını veya kurgulanmak istendiğini ifade eden Arslantaş, "Markaların bu eğilimi, nüfusa göre internet kullanım oranı yüzde 67 olan ülkemiz için oldukça doğru bir tercih diyebiliriz. Yeni nesil reklamcılık modelinde markaların iletmek istediği mesajları en doğru hedef kitleye birçok farklı kanaldan ulaştırabildiğimiz gibi tüketicilerden gelen geri bildirimleride eş zamanlı olarak takip edebiliyoruz. Ayrıca dinamik yapısı, stratejik planlama açısından esnekliği, hedef kitle odaklılığı ve konvansiyonel reklam maliyetlerine karşın daha düşük maliyetli olması sebebi ile yeni nesil reklamcılık modelinde yeni nesil tüketicilere çok daha kolay ulaşabiliyoruz" diye konuştu.



Arslantaş, dikkat edilmesi gereken maddeleri şöyle sıraladı:



"Hedef kitleyi en doğru şekilde belirlemeli, iletilmek istenen mesajı en doğru şekilde taşıyacak mecraları seçmeli, stratejik planlama ve kampanya kurgusunu ilk iki maddeye en uygun şekilde hazırlamalıyız. Ayrıca Video reklamcılığında doğru konumlandırma ve markaya uygun Influencer iş birlikleri ile deneyim pazarlaması da yapabiliriz."



Arslantaş, son olarak şöyle konuştu:



"Yeni nesil reklamcılığın önlenemez ve hızlı yükselişine bir an önce ayak uydurmalı markamızı bir an önce dijital dünyaya entegre etmeliyiz. Çünkü konvansiyonel reklamcılığın aksine yeni reklam mecraları her geçen gün değişmekte, gelişmekte ve rekabetçi yanını güçlendirmekte." - ERZURUM

Kaynak: İHA