Yeni Nesil Patronlar Tecrübelerini İş Dünyasıyla Paylaştı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından "Yeni Nesil Patronlar" konulu bir panel düzenlendi.

Teknokent'te düzenlenen Ansa A.Ş. Genel Müdürü Bahadır Bozoğlu, Alfer Mühendislik Genel Müdürü Cem Özdemiroğlu, Denizciler Dökümcülük Genel Müdürü Cenk Denizci, Üstünel Dalgıç Pompa İş Geliştirme ve Finans Müdürü Eda Ovaçam "Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma" ile ilgili tecrübelerini iş dünyasıyla paylaştılar.

Panelde bir konuşma yapan akademisyen Dr. Güler Manisalı Darman, Kurumsal yönetimle, kurumsallaşmanın birbirine karıştırılmaması gerektiğini söyledi. Şirketlerde yönetim, günlük faaliyetler, icraatlar ve denetimin genellikle tek elde toplandığını dile getiren Darman, yönetim, denetim ve icranın birbirinden ayrıldığı yapıya kurumsal yönetim dendiğini ifade etti.

Kurumsal yönetimini oluşturamayan şirketlerde ikinci ve üçüncü kuşak yöneticilerin yol haritasının belirlenmesinde zaman zaman problemler yaşandığına işaret eden kaydeden Darman, "Sorunları çözmezseniz, sürekli masanın altına süpürürseniz daha büyük toz yumağı olarak üstünüze gelir. Bunu engellemenin yolu aile şirketlerinin kurumsallaşmasından geçiyor" dedi.

Kurumsal yönetimin prensiplerinin sorumluluk, adillik, hesap verilebilirlik ve şeffaflıktan geçtiğine vurgu yapan Darman, "Bunu yapabilmek için profesyonel yöneticilerin kurumlarda görev alması gerekiyor. 2012 yılında kabul edilen yeni Türk Ticaret Kanunu'na göre yönetim kurulu üyesi olabilmek için hissedar olmaya gerek yok. Koç grubunun ulaştığı seviyeye gelebilmenin yolu buralardan geçiyor" şeklinde konuştu. - ÇORUM

Kaynak: İHA