Yeni Nesil Oyun Fiyatları Artış Gösterecek: İşte Oyuncuları Üzecek Rapor Bu sene Sony tarafında PlayStation 5 ve Microsoft tarafında Xbox Series X ile karşılaşacağız ve her iki konsolun da konsol oyunculuğunu

Bu sene Sony tarafında PlayStation 5 ve Microsoft tarafında Xbox Series X ile karşılaşacağız ve her iki konsolun da konsol oyunculuğunu baştan aşağı değiştirmesi bekleniyor. Tabii bu bir anlamda daha gelişmiş ve daha iyi oyunlar anlamına geliyor ki bunun fiyatlara yansımaması bir noktada kaçınılmaz denilebilir. Bazı yeni raporlara göre yeni nesil oyun fiyatları ufak bir artış gösterecek. İşte konu hakkında merak edilen tüm detaylar!

Yeni Nesil Oyun Fiyatları Ne Kadar Olacak?

Yurt dışına göz attığımızda AAA olarak adlandırılan üst kalite oyunların 2005 yılından bu yana 59,99 dolar fiyat etiketi ile satıldığını görüyoruz. Bu süreçte artan maliyetler ve enflasyona rağmen bu fiyatlar 15 yıl gibi uzun bir süre aynı çizgide ilerledi. Öte taraftan yeni nesil konsollarla birlikte bu durum değişecek gibi gözüküyor.

Geçtiğimiz saatlerde yapılan duyuruya göre NBA 2K21 yeni nesil konsollarda 69,99 dolar fiyat etiketi ile satışa sunulacak. Bu arada oyunun mevcut nesil konsollarda ve bilgisayarlar için 59,99 dolar fiyat etiketinden satışa sunulacağını hatırlatalım. Yani yeni nesil oyunların yeni nesil konsollarla birlikte daha pahalı hale geleceğini söyleyebiliriz.

Analistler tarafından hazırlanan raporlara göre bu fiyat artışından nasibini alan tek oyun NBA 2K21 olmayacak ve diğer AAA oyunların da, en azından yeni nesil konsollara çıkacak olanların, fiyatları 69,99 dolar seviyesinde konumlanacak. Öte taraftan yurt dışında sabit fiyatlarla satılan üst kalite oyunların ülkemizde her geçen gün daha pahalı hale geldiği gibi bir gerçek olduğu için bu fiyat artışının ülkemizdeki oyunculara nasıl yansıyacağı ile ilgili bazı kritik soru işaretleri mevcut.

Peki siz bu gelişmeler hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce PlayStation 5'te ve Xbox Series X'te AAA oyunların ülkemizdeki satış fiyatı ne kadar olur? Görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Tamindir