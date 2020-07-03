Yeni Nesil Oyun Fiyatları Artış Gösterecek: İşte Oyuncuları Üzecek Rapor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yeni Nesil Oyun Fiyatları Artış Gösterecek: İşte Oyuncuları Üzecek Rapor

Bu sene Sony tarafında PlayStation 5 ve Microsoft tarafında Xbox Series X ile karşılaşacağız ve her iki konsolun da konsol oyunculuğunu

Yeni Nesil Oyun Fiyatları Artış Gösterecek: İşte Oyuncuları Üzecek Rapor
03.07.2020 12:39 | Son Güncelleme: 03.07.2020 13:47

Bu sene Sony tarafında PlayStation 5 ve Microsoft tarafında Xbox Series X ile karşılaşacağız ve her iki konsolun da konsol oyunculuğunu baştan aşağı değiştirmesi bekleniyor. Tabii bu bir anlamda daha gelişmiş ve daha iyi oyunlar anlamına geliyor ki bunun fiyatlara yansımaması bir noktada kaçınılmaz denilebilir. Bazı yeni raporlara göre yeni nesil oyun fiyatları ufak bir artış gösterecek. İşte konu hakkında merak edilen tüm detaylar!

Yeni Nesil Oyun Fiyatları Ne Kadar Olacak?

Yurt dışına göz attığımızda AAA olarak adlandırılan üst kalite oyunların 2005 yılından bu yana 59,99 dolar fiyat etiketi ile satıldığını görüyoruz. Bu süreçte artan maliyetler ve enflasyona rağmen bu fiyatlar 15 yıl gibi uzun bir süre aynı çizgide ilerledi. Öte taraftan yeni nesil konsollarla birlikte bu durum değişecek gibi gözüküyor.

Geçtiğimiz saatlerde yapılan duyuruya göre NBA 2K21 yeni nesil konsollarda 69,99 dolar fiyat etiketi ile satışa sunulacak. Bu arada oyunun mevcut nesil konsollarda ve bilgisayarlar için 59,99 dolar fiyat etiketinden satışa sunulacağını hatırlatalım. Yani yeni nesil oyunların yeni nesil konsollarla birlikte daha pahalı hale geleceğini söyleyebiliriz.

Analistler tarafından hazırlanan raporlara göre bu fiyat artışından nasibini alan tek oyun NBA 2K21 olmayacak ve diğer AAA oyunların da, en azından yeni nesil konsollara çıkacak olanların, fiyatları 69,99 dolar seviyesinde konumlanacak. Öte taraftan yurt dışında sabit fiyatlarla satılan üst kalite oyunların ülkemizde her geçen gün daha pahalı hale geldiği gibi bir gerçek olduğu için bu fiyat artışının ülkemizdeki oyunculara nasıl yansıyacağı ile ilgili bazı kritik soru işaretleri mevcut.

Peki siz bu gelişmeler hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce PlayStation 5'te ve Xbox Series X'te AAA oyunların ülkemizdeki satış fiyatı ne kadar olur? Görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Tamindir

Manşet

Haberler

Deprem korkusu yaşatan yılanlar bir gölde daha görüldü Haber
Deprem korkusu yaşatan yılanlar bir gölde daha görüldü
Cem Yılmaz'dan sevgilisine şiddet uyguladığı söylenen Ozan Güven paylaşımı: Linç kazanı kaynatıyorsunuz Haber
Cem Yılmaz'dan sevgilisine şiddet uyguladığı söylenen Ozan Güven paylaşımı: Linç kazanı kaynatıyorsunuz
Eşi tarafından boğularak öldürülmek istenen kadını polis kurtardı Haber
Eşi tarafından boğularak öldürülmek istenen kadını polis kurtardı
Optimar, son seçim anketi sonuçlarını yayınladı: Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 50'nin üzerine çıktı Haber
Optimar, son seçim anketi sonuçlarını yayınladı: Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 50'nin üzerine çıktı
Aydın'da termometreler 52 dereceyi gösterdi, vatandaşlar sığınacak gölge aradı Haber
Aydın'da termometreler 52 dereceyi gösterdi, vatandaşlar sığınacak gölge aradı
8 aylık hamile kadın, ikinci bir kadınla evlenen kocasının cinsel organını kesti Haber
8 aylık hamile kadın, ikinci bir kadınla evlenen kocasının cinsel organını kesti
Babasının İzmir'e gittiğini öğrenen genç, intihara kalkıştı
Babasının İzmir'e gittiğini öğrenen genç, intihara kalkıştı
Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim
Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim
Son Dakika: Sakarya'daki patlama sonrası ortaya atılan radyasyon sızıntısı iddialarını AFAD yalanladı
Son Dakika: Sakarya'daki patlama sonrası ortaya atılan radyasyon sızıntısı iddialarını AFAD yalanladı
Kaç lira artış olacak? İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı maaşlar
Kaç lira artış olacak? İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı maaşlar
Kemal Sunal vefatının 20'nci yılında mezarı başında anıldı
Kemal Sunal vefatının 20'nci yılında mezarı başında anıldı
Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamadan acı haber geldi! 2 can kaybımız, 74 yaralımız var
Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamadan acı haber geldi! 2 can kaybımız, 74 yaralımız var
Koronavirüste bir gizem daha aylar sonra çözüldü! Ölümlerin yüzde 30'una neden olan kan pıhtılaşmasının sebebi bulundu
Koronavirüste bir gizem daha aylar sonra çözüldü! Ölümlerin yüzde 30'una neden olan kan pıhtılaşmasının sebebi bulundu
Koronavirüste ilk kez rastlanan vaka! 62 yaşındaki hastada 4 saati aşan ereksiyon görüldü
Koronavirüste ilk kez rastlanan vaka! 62 yaşındaki hastada 4 saati aşan ereksiyon görüldü
Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi
Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sakarya'daki patlamaya ilişkin ilk açıklama
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sakarya'daki patlamaya ilişkin ilk açıklama
Temmuzda kiralara en fazla %11,88 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı
Temmuzda kiralara en fazla %11,88 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı
Koronavirüs sonrası yeni normalde acil servislerdeki kriterler de değişti
Koronavirüs sonrası yeni normalde acil servislerdeki kriterler de değişti
Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu
Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu
Geçen ay hasadı başlayan domatesin kilosu tarlada 3 liradan 60 kuruşa düştü
Geçen ay hasadı başlayan domatesin kilosu tarlada 3 liradan 60 kuruşa düştü
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar
Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere 'Yarın öleceğim uğraşmayın artık' demiş
Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere "Yarın öleceğim uğraşmayın artık" demiş
Dönemin belediye başkanı Karamollaoğlu'ndan 'Madımak sizi utandırmıyor mu?' sorusuna yanıt
Dönemin belediye başkanı Karamollaoğlu'ndan "Madımak sizi utandırmıyor mu?" sorusuna yanıt
ABD'li uzmandan korona vakalarındaki artışla ilgili uyarı: En kötü fırlayışın çok daha ötesinde
ABD'li uzmandan korona vakalarındaki artışla ilgili uyarı: En kötü fırlayışın çok daha ötesinde
Mahalleye yayılan kötü koku, cansız bedeni ortaya çıkardı
Mahalleye yayılan kötü koku, cansız bedeni ortaya çıkardı
Hakkında inceleme başlatılan TikTok hangi verileri topluyor? İşte uygulamanın madde madde ulaştığı bilgiler
Hakkında inceleme başlatılan TikTok hangi verileri topluyor? İşte uygulamanın madde madde ulaştığı bilgiler
Çorum'da kene vakalarından dolayı 2 kişi öldü, Vali'den vatandaşlara uyarı geldi: Tedbirli olun
Çorum'da kene vakalarından dolayı 2 kişi öldü, Vali'den vatandaşlara uyarı geldi: Tedbirli olun
Bodrum'u karıştıran beyaz kum raporu çıktı! Halkın sağlığıyla oynamışlar
Bodrum'u karıştıran beyaz kum raporu çıktı! Halkın sağlığıyla oynamışlar
Vaka sayısının yükselişe geçtiği Gaziantep'te koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı
Vaka sayısının yükselişe geçtiği Gaziantep'te koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı
The Sun, Bodrum'daki fahiş fiyatlara dikkat çekti: İngiliz turistler tatil için Türkiye'yi tercih etmeyebilir
The Sun, Bodrum'daki fahiş fiyatlara dikkat çekti: İngiliz turistler tatil için Türkiye'yi tercih etmeyebilir
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Emmanuel Macron Mevlüt Çavuşoğlu Meral Danış Beştaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Şallı Ozan Güven Hülya Avşar Kıvanç Tatlıtuğ
Spor İrfan Buz Ali Palabıyık Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Karar Temmuz Ankara Sakarya
Şu an buradasınız: Yeni Nesil Oyun Fiyatları Artış Gösterecek: İşte Oyuncuları Üzecek Rapor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.7.2020 14:42:31. #1.14#
title