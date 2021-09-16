Yeni nesil nesnelerin internet teknolojisi LTE-M şehir içi ulaşımda kullanılacak - Haberler
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Yeni nesil nesnelerin internet teknolojisi LTE-M şehir içi ulaşımda kullanılacak

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Yeni nesil nesnelerin internet teknolojisi LTE-M şehir içi ulaşımda kullanılacak

Turkcell akıllı ulaşım sistemleri, otonom sipariş teslimatı, sağlık verileri ve envanter takibi gibi alanlarda çığır açan LTE-M teknolojisini hayata geçirdiğini duyurdu.

Turkcell akıllı ulaşım sistemleri, otonom sipariş teslimatı, sağlık verileri ve envanter takibi gibi alanlarda çığır açan LTE-M teknolojisini hayata geçirdiğini duyurdu. Yeni nesil nesnelerin internet teknolojisi LTE-M sayesinde, günümüzde giderek popüler hale gelen paylaşımlı scooter'ların yönetiminin eskisinden daha verimli hale geleceği kaydedildi.

Turkcell'in hayata geçirdiği yeni nesil nesnelerin interneti teknolojisi LTE-M, Türkiye'de ilk kez şehir içi ulaşımda kullanılmaya başlandı. Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de hızla yaygınlaşarak metropollerdeki trafik sıkışıklığına alternatif ve çevreci bir çözüm olarak öne çıkan paylaşımlı scooter'ların Turkcell LTE-M teknolojisiyle etkin şekilde yönetilebileceği belirtildi. Turkcell tarafından sağlanan bu teknoloji sayesinde scooter'ların yönetimi, batarya ömürlerinde belirgin bir iyileşme sağlanarak çevreye duyarlı ve başarılı bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.

"KULLANICILARIN İHTİYAÇLARINI ÇOK DAHA VERİMLİ ŞEKİLDE KARŞILAYABİLECEĞİZ"

Geliştirdikleri ürün ve hizmetlerde sürdürülebilirliğe odaklandıklarına dikkat çeken Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, "Mobil şebekelerden sunulan servisler, gündelik hayatımızı kolaylaştıracak şekilde gelişiyor ve çeşitleniyor. Bu kapsamda uygulamaya sunduğumuz hücresel nesnelerin interneti teknolojileri, sağladıkları geniş alanda kapsama ve pil tüketimi avantajları ile makine haber leşmesinin, önceki teknolojilere göre çok daha verimli şekilde gerçekleştirilmesine olanak sağlıyor. Küresel salgın süreciyle hayatımızda pek çok şey değişti. Mikro mobilite, giyilebilir cihazlar, sağlık verilerinin uzaktan anlık kontrolü ve siparişlerin temassız teslimatı gibi pek çok alanda kullanabileceğimiz LTE-M teknolojisi sayesinde hızla değişen dünyada kullanıcıların ihtiyaçlarını çok daha verimli şekilde karşılayabileceğiz. Ayrıca 5G'ye giden yolda LTE-M teknolojisi, uzun yıllar hayatın birçok alanında nesnelerin haber leşmesi için kullanılarak insanların hayatını kolaylaştırmaya devam edecek" diye konuştu.

NESNELERİN İNTERNETİ TEKNOLOJİSİNİN KULLANIM ALANLARI YAYGINLAŞACAK

LTE-M teknolojisiyle ilgili şirketten yapılan yazılı açıklamada, "İlk uygulama alanı akıllı ulaşım sistemlerinde başlatılan Turkcell'in LTE-M teknolojisi, getirdiği dijital avantajlar sayesinde hayatımızın pek çok alanında kullanılmaya devam edecek. Yakın gelecekte online siparişlerin artmasıyla temassız sipariş teslimatı, envanter takibi gibi uygulamaların çok hızlı bir şekilde yaygınlaşması bekleniyor. Ayrıca sağlık sektöründe, giyilebilir cihazlar aracılığıyla sağlık verilerinin anlık takibi konusunda yoğun olarak kullanılacak olan bu teknoloji, sağladığı geniş kapsama alanı ve düşük enerji tüketimi ile pek çok alanda verimlilik artışı sağlayacak" bilgilerine de yer verildi.


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