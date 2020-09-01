Yeni nesil MF 8S Serisi traktörler, ekimde dünyayla birlikte Türkiye pazarında Massey Ferguson, teknolojiyle uyumlu verimliliğin öne çıktığı günümüz tarımında ihtiyaç duyulan özellikleri barındıran 'MF 8S Serisi'ni ekim ayında pazara çıkarıyor.

Massey Ferguson, teknolojiyle uyumlu verimliliğin öne çıktığı günümüz tarımında ihtiyaç duyulan özellikleri barındıran 'MF 8S Serisi'ni ekim ayında pazara çıkarıyor. Tüm dünyada ve Türkiye'de eş zamanlı olarak satışa sunulacak MF 8S Serisi traktörler için çeşitli kentlerden şimdiden ön siparişler verilmeye başlandığı belirtildi.

Tanıtımı dünya çapında sanal ortamda bir ilk olarak kısa süre önce gerçekleştirilen seride yer alan yeni nesil traktörler, ekim ayında tüm dünyada ve Türkiye'de aynı anda tüketiciye sunulacak. Ürünler için ön siparişler ise toplanmaya başlandı. Modern ve sürdürülebilir tarımın ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanan Massey Ferguson MF 8S Serisi, uydu-internet bağlantılı, çiftçiye akıllı tarım teknolojilerinin faydalarını sunan ürünleriyle gelişmiş bir kullanıcı deneyimi sağlıyor. AGCO Türkiye Genel Müdürü Mete Has, konu hakkında açıklamalarda bulundu.

"Massey Ferguson markası ve tarım sektörü için yeni bir çağ açıyoruz"

Mete Has, AGCO'nun Ar-Ge'ye yıllık yaklaşık 400 milyon dolar harcadığını ve temel hedefinin büyüyen dünya nüfusunu doyurabilecek en son teknolojide verimli, kazançlı, çiftçinin üretimini destekleyecek teknolojik çalışmalar yapmak olduğunu vurguladı. Son yaşanan gelişmelerle birlikte tarımın öneminin giderek artacağını aktaran Has, "Bu nedenle uzun bir geliştirme sürecinin ürünü olan MF 8S Serisi'ni piyasaya çıkarmaktan dolayı heyecanlıyız. Serideki son teknoloji ürünü sistemler ve donanımlar, hem basit ve güvenilir kullanımıyla öne çıkıyor, hem de kapsamlı bir dizi uydu ve internet altyapısına sahip tam bağlantılı hizmetlerle sunularak tarım üreticisi için verimliliği önemli ölçüde artırıp maliyeti düşürüyor. MF 8S Serisi ile tarım pazarına sadece bir traktör sunmuyoruz, aynı zamanda markamız ve tarım sektörü için yeni bir çağ açıyoruz" diye konuştu.

7 yıllık test sürecinin ardından geliştirildi

Verilen bilgiye göre, çiftiçiler için yine onların neye ihtiyacı olduğunu bilen çiftçiler tarafından tasarlanan MF 8S Serisi, dünyanın dört bir yanında 7 yıllık test süreci ve kapsamlı müşteri değerlendirmelerinin ardından tasarlandı. Akıllı ve sürdürülebilir tarım için tam ihtiyaca göre özellikleriyle, tarım makineleri alanında önemli bir adım olan MF 8S Serisi'nin sunduğu temel avantajlardan biri, çiftçilere traktörde sadece kendi ihtiyaç duyduğu özellikleri seçerek sadece onlar için ödeme yapma imkanı sağlaması. Seride, 'Protect-U' kabin/motor kurulumu ve radikal bir 'neo-retro' tasarımıyla öne çıkan 4 adet tamamen yeni traktör modeli bulunuyor. 3,05 metre dingil mesafesi üzerine inşa edilmiş olan MF 8S Serisi, 205 ile 265 hp arasında maksimum güç sunuyor ve modellerin tamamı 'Motor Güç Yönetimi (EPM)' ile fazladan 20 hp güç üretiyor. Marka, yeni seride aynı zamanda yeni ve anlaşılır model numaralandırmaları da getirdi. Buna göre, 'MF 8S.265' modeli dikkate alındığında,'8' seri anlamına gelirken, 'S' ise Üst segment spesifikasyon seviyesini temsil ediyor ve son üç basamak maksimum güç değerine atıfta bulunuyor.

Bulut tabanlı çözümler

MF 8S Serisinde, satın alınan ürüne finans, uzatılmış garanti ve ikame makineleri de dahil edilebiliyor. Ayrıca MF Connect Telemetri ve yeni (ülkelere bağlı olarak değişen) My MF Müşteri Portalı hizmetleri ile kullanıcılar, filolarını MF bulut tabanlı çözümlerle yönetebiliyorlar.

Konya'dan Mardin'e çeşitli illerden ön siparişler geliyor

Verilen bilgiye göre, MF 8S Serisi ürünler, şimdiden pek çok ilden talep almaya başladı. Yeni seri traktörler için Ankara, İzmir, Konya, Adana, Mardin ve Sivas'tan 245 Dyna-CT, Dyna-7, 205 Dyna- CT, 225 Dyna-CT, 265 Dyna-CT modelleri için ilk günlerden onlarca ön sipariş verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA