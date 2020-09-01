HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Yeni nesil MF 8S Serisi traktörler, ekimde dünyayla birlikte Türkiye pazarında

Massey Ferguson, teknolojiyle uyumlu verimliliğin öne çıktığı günümüz tarımında ihtiyaç duyulan özellikleri barındıran 'MF 8S Serisi'ni ekim ayında pazara çıkarıyor.

Yeni nesil MF 8S Serisi traktörler, ekimde dünyayla birlikte Türkiye pazarında
01.09.2020 09:42 | Son Güncelleme: 01.09.2020 09:46

Massey Ferguson, teknolojiyle uyumlu verimliliğin öne çıktığı günümüz tarımında ihtiyaç duyulan özellikleri barındıran 'MF 8S Serisi'ni ekim ayında pazara çıkarıyor. Tüm dünyada ve Türkiye'de eş zamanlı olarak satışa sunulacak MF 8S Serisi traktörler için çeşitli kentlerden şimdiden ön siparişler verilmeye başlandığı belirtildi.

Tanıtımı dünya çapında sanal ortamda bir ilk olarak kısa süre önce gerçekleştirilen seride yer alan yeni nesil traktörler, ekim ayında tüm dünyada ve Türkiye'de aynı anda tüketiciye sunulacak. Ürünler için ön siparişler ise toplanmaya başlandı. Modern ve sürdürülebilir tarımın ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanan Massey Ferguson MF 8S Serisi, uydu-internet bağlantılı, çiftçiye akıllı tarım teknolojilerinin faydalarını sunan ürünleriyle gelişmiş bir kullanıcı deneyimi sağlıyor. AGCO Türkiye Genel Müdürü Mete Has, konu hakkında açıklamalarda bulundu.

"Massey Ferguson markası ve tarım sektörü için yeni bir çağ açıyoruz"

Mete Has, AGCO'nun Ar-Ge'ye yıllık yaklaşık 400 milyon dolar harcadığını ve temel hedefinin büyüyen dünya nüfusunu doyurabilecek en son teknolojide verimli, kazançlı, çiftçinin üretimini destekleyecek teknolojik çalışmalar yapmak olduğunu vurguladı. Son yaşanan gelişmelerle birlikte tarımın öneminin giderek artacağını aktaran Has, "Bu nedenle uzun bir geliştirme sürecinin ürünü olan MF 8S Serisi'ni piyasaya çıkarmaktan dolayı heyecanlıyız. Serideki son teknoloji ürünü sistemler ve donanımlar, hem basit ve güvenilir kullanımıyla öne çıkıyor, hem de kapsamlı bir dizi uydu ve internet altyapısına sahip tam bağlantılı hizmetlerle sunularak tarım üreticisi için verimliliği önemli ölçüde artırıp maliyeti düşürüyor. MF 8S Serisi ile tarım pazarına sadece bir traktör sunmuyoruz, aynı zamanda markamız ve tarım sektörü için yeni bir çağ açıyoruz" diye konuştu.

7 yıllık test sürecinin ardından geliştirildi

Verilen bilgiye göre, çiftiçiler için yine onların neye ihtiyacı olduğunu bilen çiftçiler tarafından tasarlanan MF 8S Serisi, dünyanın dört bir yanında 7 yıllık test süreci ve kapsamlı müşteri değerlendirmelerinin ardından tasarlandı. Akıllı ve sürdürülebilir tarım için tam ihtiyaca göre özellikleriyle, tarım makineleri alanında önemli bir adım olan MF 8S Serisi'nin sunduğu temel avantajlardan biri, çiftçilere traktörde sadece kendi ihtiyaç duyduğu özellikleri seçerek sadece onlar için ödeme yapma imkanı sağlaması. Seride, 'Protect-U' kabin/motor kurulumu ve radikal bir 'neo-retro' tasarımıyla öne çıkan 4 adet tamamen yeni traktör modeli bulunuyor. 3,05 metre dingil mesafesi üzerine inşa edilmiş olan MF 8S Serisi, 205 ile 265 hp arasında maksimum güç sunuyor ve modellerin tamamı 'Motor Güç Yönetimi (EPM)' ile fazladan 20 hp güç üretiyor. Marka, yeni seride aynı zamanda yeni ve anlaşılır model numaralandırmaları da getirdi. Buna göre, 'MF 8S.265' modeli dikkate alındığında,'8' seri anlamına gelirken, 'S' ise Üst segment spesifikasyon seviyesini temsil ediyor ve son üç basamak maksimum güç değerine atıfta bulunuyor.

Bulut tabanlı çözümler

MF 8S Serisinde, satın alınan ürüne finans, uzatılmış garanti ve ikame makineleri de dahil edilebiliyor. Ayrıca MF Connect Telemetri ve yeni (ülkelere bağlı olarak değişen) My MF Müşteri Portalı hizmetleri ile kullanıcılar, filolarını MF bulut tabanlı çözümlerle yönetebiliyorlar.

Konya'dan Mardin'e çeşitli illerden ön siparişler geliyor

Verilen bilgiye göre, MF 8S Serisi ürünler, şimdiden pek çok ilden talep almaya başladı. Yeni seri traktörler için Ankara, İzmir, Konya, Adana, Mardin ve Sivas'tan 245 Dyna-CT, Dyna-7, 205 Dyna- CT, 225 Dyna-CT, 265 Dyna-CT modelleri için ilk günlerden onlarca ön sipariş verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ünlü motosikletçi Miguel Oliveira, 11 yıldır gizli ilişkisi olduğu üvey kardeşiyle nişanlandı Spor
Ünlü motosikletçi Miguel Oliveira, 11 yıldır gizli ilişkisi olduğu üvey kardeşiyle nişanlandı
Normal çalışma sürelerine geri dönen iş yerlerine prim desteği verilecek Ekonomi
Normal çalışma sürelerine geri dönen iş yerlerine prim desteği verilecek
Bilim Kurulu Üyesi Taşova: Sağlık Bakanlığı grip ve koronavirüsü ayırt eden tanı testleri geliştirdi Sağlık
Bilim Kurulu Üyesi Taşova: Sağlık Bakanlığı grip ve koronavirüsü ayırt eden tanı testleri geliştirdi
Oğlu üzerine ateş açıp sopayla dövdü, baba isyan etti: Böyle evlat olmaz olsun 3. Sayfa
Oğlu üzerine ateş açıp sopayla dövdü, baba isyan etti: Böyle evlat olmaz olsun
İsrail basını haddini iyice aştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı açık açık hedef aldılar Dünya
İsrail basını haddini iyice aştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı açık açık hedef aldılar
Kocasıyla ilişkisi olduğunu iddia ettiği kadına tekme tokat saldırdı! Kavga anı kamerada 3. Sayfa
Kocasıyla ilişkisi olduğunu iddia ettiği kadına tekme tokat saldırdı! Kavga anı kamerada
Oyuncu Demet Evgar, babaannesinin cenazesinde gözyaşlarına boğuldu
Oyuncu Demet Evgar, babaannesinin cenazesinde gözyaşlarına boğuldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın satışa çıkardığı bir kasa balık 1.7 milyon TL'ye alıcı buldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın satışa çıkardığı bir kasa balık 1.7 milyon TL'ye alıcı buldu
Sınır kapılarını kapatan Macaristan, Süper Kupa finali için yabancılara giriş izni verecek
Sınır kapılarını kapatan Macaristan, Süper Kupa finali için yabancılara giriş izni verecek
Hangi illerde vaka sayısı artıyor, hangilerinde azalıyor, yoğun bakım sorunu var mı? Bakan Koca'dan son bilgiler
Hangi illerde vaka sayısı artıyor, hangilerinde azalıyor, yoğun bakım sorunu var mı? Bakan Koca'dan son bilgiler
Suudi Arabistan'ın karantina merkezlerindeki göçmenler insanlık dışı koşullarda yaşıyor
Suudi Arabistan'ın karantina merkezlerindeki göçmenler insanlık dışı koşullarda yaşıyor
Aydın'da trafik kazasında ölen kişinin yakınları yolu trafiğe kapattı
Aydın'da trafik kazasında ölen kişinin yakınları yolu trafiğe kapattı
Melih Gökçek camide şarkı söyleyen kadının videosunu paylaşıp, suç duyurusu çağrısı yaptı
Melih Gökçek camide şarkı söyleyen kadının videosunu paylaşıp, suç duyurusu çağrısı yaptı
Baba, kamyonla manevra yaparken çocuğunu ezdi, geriye yürek yakan görüntüleri kaldı
Baba, kamyonla manevra yaparken çocuğunu ezdi, geriye yürek yakan görüntüleri kaldı
Bolu'da 70 bin TL yatırımla mantar üretimine başlayan vatandaş, 45 günde 20 bin TL kazandı
Bolu'da 70 bin TL yatırımla mantar üretimine başlayan vatandaş, 45 günde 20 bin TL kazandı
New York'ta metroda tecavüz girişimi! Herkesin gözü önünde saldırdı
New York'ta metroda tecavüz girişimi! Herkesin gözü önünde saldırdı
Koronavirüs salgınına karşı dikkat edilmesi gereken 5 altın kural
Koronavirüs salgınına karşı dikkat edilmesi gereken 5 altın kural
Cansız bedeni sulama kanalında bulunan çocuğun babasının feryadı yürek yaktı
Cansız bedeni sulama kanalında bulunan çocuğun babasının feryadı yürek yaktı
Sokak ortasındaki cinayetin şüphelisi, kaçtığı yerde bir kişiyi daha tabancayla vurarak öldürmüş
Sokak ortasındaki cinayetin şüphelisi, kaçtığı yerde bir kişiyi daha tabancayla vurarak öldürmüş
Yunan jetlerine kilitlenen Türk jetlerini kullananlar arasında kadın pilotlarımız da vardı
Yunan jetlerine kilitlenen Türk jetlerini kullananlar arasında kadın pilotlarımız da vardı
Son Dakika: Kurtlar Vadisi'nin efsane ismi Haldun Boysan, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Son Dakika: Kurtlar Vadisi'nin efsane ismi Haldun Boysan, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Borç aldığı komşusu, genç kadını evinin önünde öldürdü! Kaçış anı kamerada
Borç aldığı komşusu, genç kadını evinin önünde öldürdü! Kaçış anı kamerada
Lionel Messi'nin ardından Luis Suarez de Barcelona'dan ayrılıyor
Lionel Messi'nin ardından Luis Suarez de Barcelona'dan ayrılıyor
10 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduktan sonra boğarak öldüren cani, idam edildi
10 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduktan sonra boğarak öldüren cani, idam edildi
Yunus Bülbül, 'Müslüm Gürses'i Muhterem Nur öldürdü' sözlerine açıklık getirdi
Yunus Bülbül, "Müslüm Gürses'i Muhterem Nur öldürdü" sözlerine açıklık getirdi
Almanya'da polis şiddeti! Kadın göstericiyi yere yatırıp yumrukladılar
Almanya'da polis şiddeti! Kadın göstericiyi yere yatırıp yumrukladılar
İşte Benim Stilim'in yarışmacısı Nihal Candan'ın sevgilisi binadan düşüp yoğun bakıma kaldırıldı
İşte Benim Stilim'in yarışmacısı Nihal Candan'ın sevgilisi binadan düşüp yoğun bakıma kaldırıldı
Usta oyuncu Mehtap Anıl, hayatını kaybetti
Usta oyuncu Mehtap Anıl, hayatını kaybetti
Bonservisini eline alan eski Fenerbahçeli Josef de Souza, Başakşehir için İstanbul'a geliyor
Bonservisini eline alan eski Fenerbahçeli Josef de Souza, Başakşehir için İstanbul'a geliyor
Fenerbahçe, Vedat Muriqi için Lazio ile 20 milyon euro karşılığında anlaştı
Fenerbahçe, Vedat Muriqi için Lazio ile 20 milyon euro karşılığında anlaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Faik Öztrak Ziya Selçuk Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Demet Şener Hülya Avşar Müslüm Gürses
Spor Metin Oktay Fatih Terim Lionel Messi Rıza Çalımbay Nihat Özdemir
Daha Fazla İzmir Eylül Yunanistan Doğu Akdeniz
Şu an buradasınız: Yeni nesil MF 8S Serisi traktörler, ekimde dünyayla birlikte Türkiye pazarında - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.9.2020 09:46:30. #1.15#
title