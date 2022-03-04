Yeni nesil kriminal inceleme aracı "Kıraç" Aydın emniyetine teslim edildi

Yeni nesil kriminal inceleme aracı "Kıraç", Aydın İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde hizmete girdi.

İl Emniyet Müdür Yardımcısı ve Efeler İlçe Emniyet Müdürü Kadir Erciyes, emniyet bahçesinde düzenlenen araç teslim töreninde, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce, son dönemde emniyet müdürlüklerine ciddi manada araç gereç ve malzeme desteğinde bulunulduğunu söyledi.

Kendilerine teslim edilen Kıraç'ı en verimli şekilde kullanacaklarını aktaran Erciyes, "Otobüsün içinde farklı elektronik aletler bulunuyor. Afet ve büyük olaylarda bizzat olay yerine giderek orada inceleme yapıldıktan sonra delilleri sisteme kaydedilmesi, parmak izi alınması ve suçlu şüphelilere daha çabuk ulaşılmasını sağlayacak her türlü imkanlar içerisinde var." diye konuştu.

Ardından araç, basın mensuplarına tanıtıldı.

Programın sonunda ise olay yeri inceleme ekipleri, çalışmaları göstermek amacıyla senaryo gereği cansız manken üzerinde ve çevresinde delil topladı.

Törene, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Semih Seymen ve diğer ilgililer katıldı.