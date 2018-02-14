Yeni Nesil Havayolu: Joon

Air France KLM grubunun dijitalleşen dünyaya yönelik tasarladığı yeni havayolu markası Joon pilot ülkeleri arasında seçtiği Türkiye uçuşlarına 25 Mart itibarıyla başlıyor. Kullanıcılarına sunduğu esneklik, kişiye, ihtiyaca uygun hazırlanan hizmetleri ve uzun mesafeli tüm uçuşlarda eğlence içeriği sunan uçak içi TV sistemi ile dikkat çeken Joon, yemek sunumları ve gurme ürün çeşidiyle kendinden söz ettirecek.

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Joon, tüm uçaklarında kabin içinde eğlence sistemi, spor kıyafetleriyle dikkat çeken dinamik kabin ekibi ve müşteri talebini dikkate alan ekonomi ve business sınıf hizmetleriyle yolcularına pek çok yenilik sunuyor. İmza attığı iş birlikleriyle, dijitalleşme yolculuğunun yepyeni, dinamik ve ayrıcalıklı markası Joon, AirBnb, Travelcar, Waynabox ve BHV Marais gibi yeni nesil seyahat ve deneyim markalarıyla iş birliklerine de imza atarak yolcularına; konaklama, araba kiralama, park, alışveriş ve concierge servislerinde kolaylık içeren kampanya ve fırsatlar sunuyor.

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