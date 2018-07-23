Yeni Nesil Güvenlik Duvarı Ürünlerinde Bir Kez Daha Lider

Sunduğu gelişmiş siber güvenlik çözümleriyle kurumlara üst düzey güvenlik sunan Forcepoint'in yeni nesil güvenlik duvarı (NGFW), siber güvenlik sektöründeki zorlu testleriyle bilinen NSS Labs tarafından ilk sırada seçildi. Ağ güvenliği ürünlerini gerçek koşullarla test eden bağımsız bir değerlendirme kurumu olan NSS Labs'ın bu çalışması, siber güvenlik sektörünün prestijli araştırmalarından biri olarak kabul ediliyor.

Forcepoint NGFW ürünü, testlerdeki siber saldırı girişimlerinin yüzde 99,95'ini bloke etmeyi başardı. Forcepoint, aynı zamanda NSS Labs'ın statik saldırı girişim kütüphanesindeki denemelerin yüzde 100'ünü bloke eden tek tedarikçi olmayı da başardı.

31 gün boyunca kesintisiz bir şekilde test edilen ürünlerde Forcepoint NGFW istemci uygulamalarını hedefleyen "drive-by" istismar denemelerinin yüzde 99,89'unu bloke ederek gücünü kanıtladı.

FORCEPOİNT, ALTI YILDIR ARALIKSIZ ZİRVEDE

Forcepoint Türkiye Ülke Müdürü Levent Turan, NSS Labs'ın gerçekleştirdiği testlerin gerçek koşullarda olmasının ürünlerin gerçek gücünü ortaya koyduğuna dikkat çekti. NSS Labs verilerine göre ABD'deki işletmelerin yüzde 80,5'inin bir yeni nesil güvenlik duvarı kullandığına dikkat çeken Turan, bu ürünlerin yüzde 70'inin doğrudan tesislerde kullanıldığını, yüzde 3'lük bir kısmın yalnızca bulut platformu üzerinde hizmet verdiğini, kalan yüzde 7,4'lük kısmın ise tesis ve bulut kombinasyonuyla hibrit bir çözüm olarak konumlandırıldığını ifade etti.

Forcepoint'in son 6 yıldır NSS Labs testlerinde ilk ilk sırayı aldığını kaydeden Turan, yapılan testlerde güvenlik etkinliği, performans, kararlılık ve güvenilirlik ile toplam sahip olma maliyetinin sonucu etkilediğinin altını çizdi.

Forcepoint NGFW ürünlerinin, NSS Labs testlerinde yukarı yönlü ivmesinin devam ettiğini belirten Turan, bu sürdürülebilir yapı sayesinde NSS Labs'ın "RECOMMENDED" olarak tanımlanan en yüksek notunu aldığını ifade etti.

EN YÜKSEK FAYDA, BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE VERİMLİLİK

Yaptıkları araştırmada Forcepoint'in liderliğini yorumlayan NSS Labs CEO'su Vikram Phatak ise bu yılki testin öncekilere oranla çok daha zorlu olduğunu belirtti. Yüzde 39 daha fazla atlatma testi uyguladıklarını kaydeden Phatak, Forcepoint'in NGFW 2105 ürününün buna rağmen tüm saldırıların yüzde 99,7'sini durdurduğuna dikkat çekti. Phatak, Forcepoint'in yüksek fayda sağladığını ifade ederken ürünün beklentilerin üzerinde bir verimliliğe ulaştığını sözlerine ekledi.