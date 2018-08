Yeni Nesil Girişimcilik Kulübü The Chain Stars Uzman Liderlerini Ağırlıyor!

Dijital çağın potansiyeline uygun çözümleri ve benzersiz projeleriyle büyük ilgi uyandıran The Chain Stars, 11-12 Ağustos tarihlerinde İstanbul The Point Hotel'de start alıyor. Alanında uzman liderlerin ve birbirinden özel konuşmacıların yer alacağı etkinlikte, katılımcılar Blockchain tabanlı The Chain Stars dünyasına adım atmaya hazırlanıyor. İlk Blockchain ülkesi olan Liberland'ın Devlet Başkanı Vit Jedlicka ve Polonezya Kralı gibi değerli isimlerin katılımcılarla buluşacağı etkinlik, katılımcılarına sunduğu başarı ve kazanç odaklı iş yaşamının ilk etabı olarak kabul ediliyor.

İş dünyasında büyük dikkat uyandıran etkinlikte yer alacak olan isimler arasında Orka Hotel Zincirleri CEO'su Ercan Torunoğulları, Blockchain Yazılımı ve Danışmanlığı alanında uzman Rolling Cryptos CEO'su David Widmann, BlockchainMonk CEO'su Karthik Iyer ve Imagine8 CEO'su (Crypto Villages) Ilya Frolov gibi önemli isimler yer alıyor. Kreatif fikirlere ve geleceğe dönük teknolojilerle harmanlanmaya hazır bir takım bilincine sahip olan herkes, The Chain Stars'ın gala yemeği ve seminerler etkinliğinde buluşuyor. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olan organizasyonda, küresel bazda benzersiz olan bir sürecin ilk ayağının tamamlanması planlanıyor.