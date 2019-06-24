Kayseri'de, Basın İlan Kurumu, İŞKUR ve Orta Anadolu Ajansı tarafından, "Yeni Nesil Gazetecilik Semineri" düzenlendi.

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya, cemiyette düzenlenen seminerde, amaçlarının gazeteci adaylarına, belli bir deneyim kazandırıp gazeteciliğin ilkelerini ve sahada verimli, etik işler yapmalarını sağlamak olduğunu söyledi.

Eğitim programı kapsamında istihdam edilecek gazeteci adaylarının ilk 9 ay maaşlarının İŞKUR tarafından verileceğini dile getiren Altınkaya, Kayseri'de 15 yerel gazete olduğunu, buralarda çalışma ve kariyer fırsatlarının bulunduğunu ama önemli olanın sabretmek ve azim olduğunu dile getirdi.

Seminerin sonucunda lise ve üniversite mezunu 25 gazeteci adayının sertifikalarını alıp kursu tamamlayacakları bildirildi.

Kaynak: AA