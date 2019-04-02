Diyarbakır ve Mardin'de gerçekleştirilen Yeni Nesil Gazetecilik Eğitim ve İstihdam Programı"nın genç iletişimcilere istihdam sağladı.

Basın İlan Kurumu (BİK) Mardin Şube Müdürü Adnan Günbegi, yaptığı açıklamada, Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) ve Mardin Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğünün işbirliğiyle hayata geçirdikleri "Yeni Nesil Gazetecilik Eğitim ve İstihdam Programı"nın ilgi gördüğünü söyledi.

Diyarbakır ve Mardin'de gerçekleştirilen programlar kapsamında 50 kişiye iş imkanı sağladıklarını dile getiren Günbegi, şunları kaydetti:

"Türkiye'de istihdam sorunu yaşayan ve iş imkanı arayan mesleklerin başında gazetecilik geliyor. Gerçekleştirdiğimiz program, genç iletişimcilere ve gazeteci adaylarına istihdam umudu oldu. Şu ana kadar bazı illerde gerçekleşen programlarla çok sayıda genç gazeteci iş imkanı buldu."

Günbegi, programa destek veren BİK Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Adnan Ertem, BİK Genel Müdürü Yakup Karaca ve BİK Proje Koordinatörü Cenk Koray Doğan, Mardin Valisi Mustafa Yaman, Artuklu Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, Diyarbakır İŞKUR İl Müdürü İsmail Çiçek, Mardin İŞKUR İl Müdürü Mehmet Akın ve Müdür Yardımcısı Abdurrahim Yalçın ile basın mensuplarına teşekkür etti.

Kaynak: AA