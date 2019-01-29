Basın İlan Kurumu (BİK) Mardin Şube Müdürlüğü, Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) ve Mardin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünün işbirliğiyle düzenlenen "Yeni Nesil Gazetecilik Eğitim ve İstihdam Programı" tamamlandı.

Anadolu Ajansı (AA) Diyarbakır Bölge Müdürü Erdem Gültekin, programın son gününde Artuklu Kaymakamlığı toplantı salonunda gazeteci adaylarına eğitim verdi. Ajans haberciliği konusunda sunum yapan Gültekin, doğru ve hızlı haberin, ajans haberciliğinde çok önemli olduğuna dikkati çekti.

Ajansların bir fabrika gibi, yurttan gelen haberleri önce işlediği ve sonra abonelere servis ettiğini aktaran Gültekin, şöyle dedi:

"Hız, ajans haberciliğinde önemli bir argüman. Kamuoyu hızlı ve doğru haber bekliyor. Olan biteni hızlı ve doğru bir şekilde aktarmazsak dezenformasyon ortaya çıkıyor. Yalan yanlış bilgiler yayılıyor. Türkiye'de en yaygın ajans Anadolu Ajansı, 7-24 haber üretiyor neredeyse her saniye ve dakika 12 dilde yayın yapıyor."

Haber diline de dikkati çeken Gültekin, Türkçe'nin iyi ve doğru kullanılması gerektiğini haberde olduğu gibi fotoğraf ve görüntülerde de ön plana çıkacak açıların iyi görülmesi gerektiğini vurguladı.

BİK Mardin Şube Müdürü Adnan Günbegi de Üniversitelerin İletişim, Hukuk, İİBF, Sağlık ve Sosyal Bilimler fakültelerinden mezun olanlar veya bu fakültelerin son sınıflarında okuyan 21 kursiyerin eğitime katıldığını, programın katılımcı ve gazetecilere önemli faydalar sağladığın kaydetti.

Kaynak: AA