Yeni Nesil Gazetecilere Cepheden Ders

Bursa'da Basın İlan Kurumu tarafından düzenlenen "Yeni Nesil Gazetecilik Eğitim ve İstihdam Programı"nda sektörün önde gelen isimleri bilgi ve tecrübelerini gazeteci adaylarıyla paylaşmaya devam ediyor. Eğitim müfredatında muhabirlik dersi verecek olan gazeteci İhsan Altıkardeş, Afrin'de görevli olması sebebiyle dersi bölgeden canlı bağlantıyla verdi. Tarihe tanıklık eden İhlas Haber Ajansı Bursa Bölge Müdürü İhsan Altıkardeş, sıcak bölgelerde nasıl gazetecilik yapılacağı konusunda tecrübelerini paylaştı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Türkiye'yi terör tehdidinden kurtarmak maksadıyla başlattığı Zeytin Dalı operasyonunu sıcak bölgeden takip eden İhlas Haber Ajansı Bursa Bölge Müdürü İhsan Altıkardeş, bölgedeki son gelişmeleri ve cephede gazetecilik yapmanın önemini canlı bağlantı ile Bursa'daki gazeteci adaylarına anlattı. 25 yıllık meslek hayatının en anlamlı günlerini Afrin'de yaşadığını ifade eden Altıkardeş, Çanakkale Deniz Zaferinin 103. yıldönümü olan 18 Mart'ta Afrin'in ele geçirilmesi anına tanıklık etmekten büyük gurur duyduğunu söyledi.

İhlas Haber Ajansı'nın bölgedeki bütün gelişmeleri abonelerine en doğru ve en hızlı şekilde vermek için çaba gösterdiğini anlatan Altıkardeş, "15 gündür sınır bölgesinde görev yapıyorum. Aldığım bir istihbaratı değerlendirerek 17 Mart günü Öncüpınar'dan Suriye'ye geçtim. Yaklaşık 4 saat süren bir yürüyüşün ardından Afrin merkezine ulaştım. Zeytin Dalı operasyonunun 58'inci günü operasyonun yapılacağı bilgisiyle birlikte Özgür Suriye Ordusu'yla birlikte cepheye gittik. Türkiye'ye ve dünyaya kahraman Mehmetçiklerimiz ve Özgür Suriye Ordusu'nun Afrin şehir merkezini ele geçirdiği haberini vermek bizlere nasip oldu. Mesleki anlamda bu önemli haberi vermek bana nasip olduğu için kendimi çok mutlu hissediyorum ve Allah'a şükrediyorum" dedi.

Türk bayrağının dalgalanmasına ilk o şahitli etti

Bir gazeteci olarak Afrin'e Türk bayrağı dikilmesi anına şahitlik etmenin gururunu yaşadığını kaydeden Altıkardeş, "Hatay Reyhanlı bölgesinde haberler yaparken kurduğumuz ikili ilişkiler burada başarılı bir gazetecilik ortaya koymamızda çok etkili oldu. Benim genç gazeteci adayı arkadaşlarıma tavsiyem, insanlarla iyi ilişkiler içerisinde olsunlar. Samimi olsunlar. Ben burada kurduğum ilişkiler sayesinde Afrin'e 18 Mart tarihinde girileceği istihbaratını aldım. Afrin şehir merkezine Özgür Suriye Ordusu'nun katkısıyla gittim. Bu sayede Türk Silahlı Kuvvetlerine ait tankların Afrin'e girişini ve Afrin'in kalbine Türk bayrağı dikilmesi anını görüntüledik. Kendimi şanslı hissediyorum. Afrin'de en güzel haberi yapmak bize nasip oldu" diye konuştu.

"Terör yuvaları yerle bir edildi"

Yeni Nesil Gazetecilik Eğitim ve İstihdam Programı'nda, canlı bağlantı sırasında bölgeye dair son gelişmelerle ilgili de bilgi veren Altıkardeş, "Burada görev yaparken şer odaklarının ülkemiz sınırlarında terör koridoru oluşturduğunu bizzat görmüş olduk. Buraya yapılan Zeytin Dalı Operasyonunun ne kadar elzem ve yerinde bir karar olduğunu bir kez daha anladık. Şu anda burada özellikle Sultan Murat Tümeni terör örgütlerini yok ediyor. PKK'nın yeni bir Kandil'i yapılmak istenen Afrin, kahramanlarımızın canı pahasına ortaya koyduğu destansı gayretleriyle özgürleştirildi. Bu bölgedeki terör yuvaları temizlenene kadar bu kararlılığın süreceğini görmekten ayrıca mutluluk duyuyoruz" şeklinde konuştu.

Gazeteci adayları, Afrin'den canlı bağlantı ile tecrübelerini anlatan Altıkardeş'e bölgeyle ilgili sorular sordu. Basın İlan Kurumu Bursa Şube Müdürü Osman Başeğmez katkılarından dolayı Altıkardeş'e teşekkür etti. Öte yandan programa büyük ilgi gösteren gazeteci adayları cep telefonlarıyla görüntü alarak canlı bağlantıyı kaydetti. - BURSA