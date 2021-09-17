Yeni Nesil Eğitim Projesi 'MEGA' Tanıtım Toplantısı Düzenlendi - Haberler
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Yeni Nesil Eğitim Projesi "MEGA" Tanıtım Toplantısı Düzenlendi

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Yeni Nesil Eğitim Projesi

Meram Belediyesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Meram İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde 'Yeni Nesil Eğitim' sloganıyla hayata geçirilen, Meram Gelişim Akademisi (MEGA) projesi tanıtım toplantısı Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlendi.

Meram Belediyesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Meram İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde 'Yeni Nesil Eğitim' sloganıyla hayata geçirilen, Meram Gelişim Akademisi (MEGA) projesi tanıtım toplantısı Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlendi.

MEGA Projesi'nin Konya tarihi birikiminin bir tezahürü olduğunu belirten ve projenin hayata geçirilmesinde katkısı bulunan herkese teşekkür eden Vali Vahdettin Özkan: "Konya'nın taşığıdı heyecanı ve iştiyakı yansıtan bu projeye katkı sunanlar önemli bir hizmete imza atmışlardır. Tarih boyunca kuşaklar arasında farklılıklar olmuştur ama son 30 yıldaki fark belki de bin yıllık farklılıktan daha fazladır. Bu, önümüzde hem avantaj hem dezavantaj olarak duruyor. Bu proje bu farklılığı avantaja döndürmeye katkı sunan bir proje olmuş. Diğer taraftan eğitimin amacı insanın önce kendini ve tabiatı tanıması, kabiliyetlerini ve istidadını geliştirmesi. MEGA; bu özellikleri bünyesinde barındıran bir eğitim projesi. Devletimiz ve Milli Eğitim camiamızın eğitim için ortaya koyduğu eğitim kalitesi ve kapasitesinin artırılması çalışmalarına önemli ölçüde katkı sunacak projenin şehrimize, Meramımıza ve gençlerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Projeye büyük emek harcayan Meram Belediyesi, Milli Eğitim Camiası ve Necmettin Erbakan Üniversitesi ekibi başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Belediyelerimizin eğitim konusunda duyarlı davranması, temel kamusal altyapı çalışmalarının yanında eğitime bu denli önemli katkı sunması takdire şayandır. " şeklinde konuştu.

MEGA projeyi hayata geçiren protokolün imzaları, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muhiddin Okumuşlar ve Meram İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Koca tarafından atıldı.

Toplantıya; Vali Vahdettin Özkan, AK Parti Konya Milletvekilleri Ahmet Sorgun ve Selman Özboyacı, Selçuklu Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, Merkez İlçe Belediye Başkanlarımız, NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muhiddin Okumuştur, İlimiz protokol üyeleri ile basın mensupları katıldı.

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