Yeni nesil dijital eğitim platformu kolaykampus.com yayında
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Yeni nesil dijital eğitim platformu kolaykampus.com yayında

11.03.2021 09:00 | Son Güncelleme: 11.03.2021 09:13
Yeni nesil dijital eğitim platformu kolaykampus.com yayında

Uzaktan eğitim döneminde, sınavlara hazırlanan öğrencilerin ihtiyaç duyduğu eğitim ve kaynak desteğini tek platform üzerinden sağlayan Kolay Kampüs, yayında.

Uzaktan eğitim döneminde, sınavlara hazırlanan öğrencilerin ihtiyaç duyduğu eğitim ve kaynak desteğini tek platform üzerinden sağlayan Kolay Kampüs, yayında. Platform özellikle yoğun sınav takvimindeki öğrencilere özel içeriğiyle fark yaratmayı hedefliyor.

Pandemi nedeniyle uzaktan gerçekleşen dijital eğitim süreci boyunca öğrencilerin en çok ihtiyaç duyduğu kaynakları, deneyimli eğitim uzmanlarının hazırladığı zengin içeriklerle sunan Kolay Kampüs açıldı.

Kolaykampus.com adresi üzerinden üye olan ve hemen kullanılabilen platform, kolay erişilebilir, ölçülebilir ve kişiye özel eğitim sunuyor. Ayrıca, her yaştan öğrencinin rahatlıkla kullanabileceği ve kaynaklara hızla ulaşabilecek şekilde planlandı.

Akıcı, net ve anlaşılabilir yapısıyla her öğrencinin erişimine uygun bir bilgi yuvası olan platform, Türkiye'nin yeni nesil dijital eğitim platformu olmayı amaçlıyor.

SINAV ÖNCESİ SON 100 GÜNE ÖZEL İÇERİKLER

Kolay Kampüs, 2020-2021 eğitim döneminde öncelikle sınava hazırlık sürecindeki 8. ve 12. sınıf öğrencilerinin, LGS ve YKS sınavlarına yönelik çalışmalarına destek olmayı hedefliyor.  Öğrencilerin sınav öncesindeki son 100 günde hızlı, planlı ve konsantre sınav hazırlığı yapabilecekleri özel ve avantajlı paketler sunuyor. 

MOBİL CİHAZLARA UYUMLU

Platformda, öğrencilerin konulara göre başarı oranlarını belirleyen ve buna yönelik çalışma prensipleri sunan 'Sıfır Hata' isimli akıllı uygulama da yer alıyor. Kolaykampus.com, öğrencilerin her an, her yerden kolay erişebilmesi için mobil cihazlara uyumlu olarak geliştirildi.

Nisan ayı itibariyle ise sınava hazırlanan öğrencilerin yanı sıra ortaokul ve lise kademelerindeki tüm öğrenciler için de içerik dünyasını zenginleştirecek.

Bilginin yanı sıra dijital dünyada motivasyon sağlayan bir çalışma metodolojisi sunan platform, eğitimin yeni nesil dijital okulu olarak öğrencilerle buluşuyor. Üye olmak için www.kolaykampus.com adresini ziyaret edilebilir.

İÇERİĞİ ZENGİN

Platformun içerisinde, uzman akademik kurullar tarafından hazırlanmış on binlerce soru, her sorunun detaylı ve anlaşılır çözümü, sınav sistemine uygun deneme sınavları, konu ve kazanımlara göre hazırlanmış online konu testleri, güncel konu anlatım videoları, genel tekrar videoları, özel soru çözüm video serileri, rehberlik video serileri, kişiye özel çalışma kılavuzları, zengin rehberlik dokümanları, yeni nesil soru çözümünü kolaylaştıran ve öğrenciye hız kazandıran ipuçları bulunuyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu
Magazin Esra Erol Birol Güven Rasim Öztekin Esra Dermancıoğlu
Spor Ali Koç Can Bartu Erol Bulut Caner Erkin Halis Özkahya
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ankara İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yeni nesil dijital eğitim platformu kolaykampus.com yayında - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 09:23:50. #1.16#
title