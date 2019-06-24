Yeni Nesil Deprem Uzmanı Frank Hoogerbeets'in Deprem Tahmini Yine Doğru Çıktı

Son zamanlarda yaptığı deprem tahminleri sonucunda birçok kişinin 'deprem kahini' olarak tanıdığı Fran Hoogerbeets, son tahmininde de yanılmadı. Hoogerbeets, daha önceden Türkiye'yi de uyardığı için bu tahminin doğru çıkması, küçük çaplı bir endişeye sebep oldu.

Hollandalı deprem kahini Frank Hoogerbeets, yaptığı deprem tahminlerinin ardından birçok kişi tarafından deprem kahini olarak adlandırılmıştı. Gezegenlerin hareketlerini inceleyerek ve özel olarak geliştirdiği Solpage isimli bilgisayar programını kullanarak tahminlerde bulunan Hoogerbeets, geçmişte birçok başarılı tahminde bulunmuştu.

Bu başarılı tahminlere örnek olarak Ş-şubat ayının son iki haftasını gösteren Hoogerbeets'in açıklamalarını yaptığı hafta içerisinde Ekvador'da (Güney Amerika'da bir ülke) 7,5 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti.

Türkiye için de uyarıda bulunan kahinin açıklamalarının ardından Denizli, Acıpayam'da 5,5 büyüklüğünde bir deprem yaşanmıştı.

22 Haziran'da paylaştığı videoda 23 ila 25 Haziran tarihleri arasında 7 ya da daha büyük bir depremi beklediğini belirten kahinin açıklamaları da karşılıksız kalmadı ve bugün Endonezya'nın Banda Denizi'nde 7,3 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.