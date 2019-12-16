Yeni nesil çocuklarla etkili aile iletişimi söyleşisi
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Yeni nesil çocuklarla etkili aile iletişimi söyleşisi

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında düzenlenen 'Yeni Nesil Çocuklarla Etkili Aile İletişimi' konulu söyleşiyle uzmanlar gelişen teknoloji ve dijital dönüşümle ortaya çıkan sorunlar ve uygulanması gereken metotlar hakkında anne ve babaları bilgilendirdi.

16.12.2019 13:26 | Son Güncelleme: 16.12.2019 13:31
Yeni nesil çocuklarla etkili aile iletişimi söyleşisi

Kolej Vakfı Özel Okullarında düzenlenen 'Yeni Nesil Çocuklarla Etkili Aile İletişimi' konulu söyleşiyle uzmanlar gelişen teknoloji ve dijital dönüşümle ortaya çıkan sorunlar ve uygulanması gereken metotlar hakkında ve babaları bilgilendirdi.


Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Rehberlik Bölümü veli eğitimleri kapsamında Klinik Psikolog Didem Peri Dalkılınç tarafından anne ve babalara yönelik 'Yeni Nesil Çocuklarla Etkili Aile İletişimi' konulu söyleşi düzenlendi. Dalkılınç söyleşisinde yeni nesil çocukların özelliklerini, gelişim dönemlerini, aile içi iletişimi güçlendirmek için nelere dikkat edilmesi gerektiğini örnekler anlatarak konuyla ilgili soruları da yanıtladı. Büyük ilgi gören söyleşide gelişen teknoloji ve dijital dönüşümün çocuklar ve aileler üzerindeki etkileri de masaya yatırılarak ortaya çıkan sorunların çözümüne yönelik çeşitli bilgilerde verildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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