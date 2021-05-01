Yeni nesil bilgi yarışma uygulaması "TRT Bil Bakalım" kullanıma sunuldu
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Yeni nesil bilgi yarışma uygulaması "TRT Bil Bakalım" kullanıma sunuldu

Yeni nesil bilgi yarışma uygulaması 'TRT Bil Bakalım' kullanıma sunuldu
Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı - Haberler | Güncel

TRT tarafından hazırlanan yeni nesil bilgi yarışma uygulaması "TRT Bil Bakalım", güvenilir içerikleriyle oynarken öğrenmeye de imkan tanıyor.

TRT tarafından hazırlanan yeni nesil bilgi yarışma uygulaması "TRT Bil Bakalım", güvenilir içerikleriyle oynarken öğrenmeye de imkan tanıyor.

"Coğrafya", "Bilim", "Tarih", "Spor", "Genel Kültür", "Sinema TV" ve "Sanat" gibi ana başlıklar ile çeşitli alt kategorilerin yer aldığı oyunda toplanan puanlar, liderlik tablosunda zirveye çıkma şansını artırıyor.

Birçok alt kategoride de oynama imkanı veren uygulama, ücretsiz, reklamsız ve sürekli güncellenen sorularıyla kullanıcıların beğenisine sunuluyor.

Tek başına ya da karşılıklı olmak üzere TRT Bil Bakalım'da iki farklı oyun modu bulunuyor. Tek başına oyun modu, kullanıcının bireysel olarak tecrübe ettiği bir etkinlik özelliği taşıyor. Yarışmacı dilediği kategoride oynayıp puan ve altın kazanarak liderlik tablosuna girebiliyor.

Uygulamayı diğer oyunlardan ayıran format ise karşılık oyun modu özelliği ile kullanıcının karşısına çıkıyor. TRT Bil Bakalım'da kişi kendi oyununu kurup, dilediği kişiye davet gönderebiliyor, dilerse 10 kişilik oyun oluşturabiliyor.

İlgi alanlarına uygun, eğlenceli, kaliteli ve zengin sorular sunan program, bilgisini sınamak veya sevdikleriyle keyifli vakit geçirmek isteyen kullanıcıları bekliyor.

Uygulama, Android ve iOS marketlerden indirilebiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı

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