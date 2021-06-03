Yeni Nefes Kredisi başvuruları başladı
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Yeni Nefes Kredisi başvuruları başladı

Yeni Nefes Kredisi başvuruları başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Nefes Kredisi 1 Haziran 2021 itibariyle yeniden başladı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Nefes Kredisi 1 Haziran 2021 itibariyle yeniden başladı. Başvurular; TOBB'a bağlı oda ve borsalardan alınacak faaliyet belgesi ile Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, İş Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, Denzbank, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım Bankası'ndan yapılabilecek. Kredi Garanti Fonu da (KGF) Hazine desteğiyle kredilere kefil olacak.

Kredi ile işletmelere 6 ay tamamen ödemesiz dönem imkanı tanınacak. Kredi taksitleri ödemesiz dönem sonrası 12 eşit parçada ödenecek. Kredinin faizi yıllık yüzde 17,50 olacak. Krediden cirosu 10 milyon TL ve altında olan ve 2020 yılı cirosunda 2019 yılına göre yüzde 25 kayıp yaşayan işletmeler faydalanabilecek. 2019 yılından sonra kurulmuş işletmelerde ciro kaybı şartı aranmayacak. 2020 yılı cirosu 1 milyon TL'yi aşmayan KOBİ'ler azami 50 bin TL, cirosu 1-10 milyon TL arasında olan KOBİ'ler ise azami 200 bin TL kredi kullanabilecek.

Yücelik: "Zor dönemde herkes taşın altına elini koydu"

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, Yeni Nefes Kredisi kapsamında protokol imzalayan bankaların temsilcileriyle bir toplantı düzenledi. Başkan Yücelik, ETSO Meclis Salonu'nda düzenlenen ve Yönetim Kurulu üyelerinin de katıldığı toplantıda, 1 yılı aşkın bir süreden beri dünyada toplum sağlığı ve sosyal hayatla birlikte ekonomiyi de zora sokan pandeminin etkilerini azaltmak için alınan tedbirler ve yapılan düzenlemelerin iş ve çalışma hayatında bir rahatlama sağladığını söyledi.

Ülke ekonomisi için merkezi idare ve iş dünyası başta olmak üzere zor dönemde üretimi ve istihdamı desteklemek adına herkesin taşın altına elini koyduğunu ifade eden Yücelik şunları söyledi; "Geçtiğimiz yıllarda 7 kez uygulamaya konulan 'Nefes Kredisi', Covit-19'un iş dünyamıza etkilerini azaltmak için bir kez daha devreye sokuldu. TOBB'un öncülüğünde, Oda ve Borsaların katkılarıyla gerçekleştirilecek yeni Nefes Kredisi için hazırlıklar tamamlandı. Biz de Oda olarak bütçemiz nispetinde üyelerimizin istifadesine sunmak üzere Nefes Kredisine katkıda bulunduk. Umudumuz; ekonominin, üretimin ve istihdamın can damarı olan KOBİ'lerimiz ve diğer işletmelerimiz, sağlanan bu kredi imkanıyla yeniden çarklarını döndürür ve ülke ekonomisine olan katkılarını sürdürmeye devam eder."

Nefes Kredisine ETSO'nun Desteği

Son 3 nefes kredisinde üye işletmelerin kullanımı için ETSO'nun 2 milyon 250 Bin TL, TOBB'un da 2 milyon TL'lik katkısı ile (katkının 10-15 katı) bankalarda toplam 46 milyon 300 Bin TL limit oluşturduğunu belirten Başkan Yücelik, bunun 27 milyon 500 Bin TL'sinin Oda'nın desteğiyle sağlanan limit olduğunu söyledi. Yücelik, TOBB'un son nefes kredisine sağlayacağı katkıyla toplam limitin daha da artacağını bildirdi. Konuşmasında, sicil affı konusunun da gündemde olduğunu hatırlatan Yücelik, yakın zamanda bu konuyla ilgili bir düzenlemenin hayata geçirilmesini beklediklerini vurgulayarak, bankaların pandemi şartlarını da göz önünde bulundurup, kredi için başvuran işletmelere yardımcı olmalarını beklediklerini sözlerine ekledi.

Hisarcıklıoğlu: "Tüm kaynaklarımızı seferber ediyoruz"

Yeni nefes kredisiyle ilgili olarak, "TOBB ve 365 Oda ve Borsa olarak, Nefes Kredisi ile tüm kaynaklarımızı üyelerimizin emrine veriyoruz" diyen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise şu ifadeleri kullandı; "Finansman ihtiyacına cevap verebilmek adına TOBB Nefes Kredisi'ni yeniden hayata geçiriyoruz. Cirosu 10 milyon TL'nin altında olan ve 2020 yılı cirosunda 2019 yılına göre yüzde 25 ciro kaybı yaşamış olan firmalar 1 Haziran Salı gününden itibaren üye oldukları Oda ve Borsalardan alacakları üyelik belgesi ile banka şubelerine başvurabilecekler. Krediden faydalanmak isteyen işletmelerimiz üyelik belgesini oda-borsalara gitmeden, online ortamda TOBB veya oda-borsaların sistemlerinden e-belge olarak da alabiliyorlar."

Projeye bankaların yoğun katılımı nedeniyle memnun olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, "Sağ olsun bankalarımız da bu projeye destek veriyor. Üyelerimiz, 10 bankanın Türkiye'nin her yerindeki şubelerinden kredi kullanabilecek. TOBB Nefes Kredisi'nin faizi yıllık yüzde 17,50 olacak. Ciroya göre azami 200 bin lira kredi kullanılabilecek. 6 aylık ödemesiz dönem şu an işletmelerimiz için en önemli husus. 6 ay boyunca ne anapara ne faiz ödemesi olmayacak. İnşallah o zamana aşılamanın da devreye girmesi ile işler normale dönecek, işletmelerimiz normal hayatlarına geri dönecekler" dedi.

Hisarcıklıoğlu, projenin önemli bir ihtiyacı karşılayacağına inandığını belirterek, "Projenin hayata geçirilmesine imkan sağlayan, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Lütfi Elvan ve Ticaret Bakanı Sayın Dr. Mehmet Muş ile projeye kaynaklarını seferber eden oda ve borsalarımıza, finansal sektörün temsilcileri bankalar ve KGF'ye teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - ERZURUM

Yeni Nefes Kredisi başvuruları başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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