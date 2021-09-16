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Yeni Mystic Sınıfı Black Desert Mobile'a Eklendi

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Yeni Mystic Sınıfı Black Desert Mobile'a Eklendi

yeni mystic

Pearl Abyss, yeni ve çevik dövüşçü Mystic'in artık Black Desert Mobile'da erişilebilir olduğunu oyuncularla paylaştı.

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Pearl Abyss, çevik dövüşçü yeni Mystic sınıfının artık Black Desert Mobile'da da erişilebilir olduğunu tüm oyuncularla paylaştı. Oyuncular, Mystic'in gelişini oyun içi etkinliklerle kutlarken Khan adlı yepyeni bir Dünya Boss'unun da üstesinden gelebilecekler.

Yeni Mystic Sınıfı Black Desert Mobile'da Yerini Aldı

Mystic, güçlü ve isabetli vuruşlarla düşmanlarını alt etmek için yumruklarını ve ayaklarını kullanan bir dövüşçü. Mystic, ana silahı olarak Cestus'u tercih ediyor ve alt silah olarak ise Vambrace'i kullanıyor. Silahlarını kullanarak, hızlı hareketler ve peş peşe saldırılarla ölümcül beceriler gösterebiliyor. Yetenekleri arasında düşmanın göğsüne vurmak, hasar vermek için Mavi Ejderhayı çağırmak ve güçlü tekmeler savurmak için rakiplere doğru atılmak gibi şeyler yer alıyor.

Mystic'in gelişini kutlamak için Mystic karakterlerini Lv.70'e yükselten Maceracılara özel ödüller verilecek. Maceracılar, Mystic için Çöl Kamuflajı Kıyafeti, Lv. 60 Karakter Oluşturma Kuponu, Aşama 5 Pet, 1000 Siyah İnci ve bir Abis Aksesuar Sandığı gibi kıymetli oyun içi eşyalar kazanacaklar.

Yeni Dünya Boss'u Khan da Black Desert Mobile'da yerini aldı. Okyanusun Efendisi olarak da bilinen Khan, bir adadan daha büyük bir cüsseye ve okyanusun derinliklerinde ay ışığı altında parlayan pullara sahiptir. Maceracılar, uzun bir uykudan uyanan devasa canavarı yenerek gemi yapımı için özel eşyalar alabilecekler.

2021 Black Desert Mobile Ramoness Şampiyonası Sona Erdi

2021 Black Desert Mobile Ramoness Şampiyonası 2. Sezonu da sona erdi. 3v3 PvP turnuva etkinliği, toplam 20.000 izleyici ve topluluktan gelen muazzam geri bildirimlerle heyecan verici bir başarıydı. Avrupa bölgesinde, Falcons takımı şampiyonluğu ve ??Smithy takımı ise MVP ödülünü kazandı. Falcons, 50.000 İnci, Ramoness Şampiyonu unvanı ve bir sonraki BRC 32 Turuna otomatik yerleştirme dahil olmak üzere çeşitli ödüller kazandı. MVP, ??Smithy'ye ise 1.000 İnci ödülü verildi.

Daha fazla bilgi için Black Desert Mobile'ın resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

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