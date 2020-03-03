Yeni Mutantlar Filmi
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Charles Xavier'in okulundan mezun olan bir grup mutant kahramanın hikayesini anlatan filmde yönetmenliği Josh Boone üstleniyor.
Yönetmen: Josh Boone
Senaryo: Josh Boone, Chris Claremont, Bob McLeod
Oyuncular: Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton, Maisie Williams, Alice Braga, Happy Anderson, Henry Zaga, Blu Hunt, Mickey Gilmore, Thomas Kee, Jeffrey Corazzini
Filmin Türü: Aksiyon
Orijinal Adı: The New Mutants
Yapımcı Firma: Marvel Entertainment
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: TME (The Moments Entertainment)
Vizyon Tarihi: 03.04.2020
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Kaynak: InterSinema.com