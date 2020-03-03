Yeni Mutantlar Filmi
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Yeni Mutantlar Filmi

Yeni Mutantlar filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Yeni Mutantlar filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

03.03.2020 11:58 | Son Güncelleme: 03.03.2020 11:58
Yeni Mutantlar Filmi

Charles Xavier'in okulundan mezun olan bir grup mutant kahramanın hikayesini anlatan filmde yönetmenliği Josh Boone üstleniyor.

Yönetmen: Josh Boone

Senaryo: Josh Boone, Chris Claremont, Bob McLeod

Oyuncular: Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton, Maisie Williams, Alice Braga, Happy Anderson, Henry Zaga, Blu Hunt, Mickey Gilmore, Thomas Kee, Jeffrey Corazzini

Filmin Türü: Aksiyon

Orijinal Adı: The New Mutants

Yapımcı Firma: Marvel Entertainment

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: TME (The Moments Entertainment)

Vizyon Tarihi: 03.04.2020


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Kaynak: InterSinema.com

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