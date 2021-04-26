Yeni muhtarlar için tarih belli oldu
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Yeni muhtarlar için tarih belli oldu

Yeni muhtarlar için tarih belli oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çeşitli nedenlerle muhtarlıkları düşen mahalle ve köylerde Yüksek Seçim Kurulu tarafından seçimlerin tekrarlanmasına ve ara seçim yapılmasına karar verildi.

Çeşitli nedenlerle muhtarlıkları düşen mahalle ve köylerde Yüksek Seçim Kurulu tarafından seçimlerin tekrarlanmasına ve ara seçim yapılmasına karar verildi.

Ölüm ya da başka nedenlerle muhtarlıkları düşen mahalle ve köylerde Yüksek Seçim Kurulu tarafından seçim yapılmasına karar verildi. 6 Haziran 2021 olarak belirlenen seçim takviminde Düzce merkeze bağlı 5 mahalle ve 1 köy ile Yığılca İlçesinde 2 köy, Çilimli İlçesinde 1 köy muhtarlığı için seçmenler sandık başına gidecek.

YSK'nın web sayfasında yer alan seçimlere göre 6 Haziran 2021 tarihinde sandık başına gidecek olan Düzce merkeze bağlı Akpınar, Cedidiye, Mergiç, Yeşiltepe, Çamköy Mahalleleri ile Samandere Köyü'nde seçmenler sandık başına gidecek. Ayrıca Çilimli İlçesinde Kiraztarla köyü ile Yığılca İlçesinde Hacılar ve Hebeler Köyü'nde yapılacak seçimlerde köylüler yeni muhtarlarını seçecek. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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