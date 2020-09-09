Yeni müftü yardımcısı görevine başladı
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Yeni müftü yardımcısı görevine başladı

Bilecik İl Müftü Yardımcılığına atanan Sabri Bağcı görevine başladı.

Yeni müftü yardımcısı görevine başladı
09.09.2020 11:07 | Son Güncelleme: 09.09.2020 11:10

Bilecik İl Müftü Yardımcılığına atanan Sabri Bağcı görevine başladı.

1993 yılından itibaren Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde çeşitli kademelerde görev alan ve Kocaeli'nin Körfez İlçe Müftülüğü görevindeyken, Bilecik İl Müftü Yardımcısı olarak atanan Sabri Bağcı görevine başladı. 16 Eylül 1969'da doğumlu olan Sabri Bağcı, ilkokulu bitirdikten sonra hafızlığını 1991'de İmam Hatip Lisesini tamamladı. 1993 yılında İmam Hatip olarak göreve başladı. 2000'de İlahiyat Fakültesinden mezun olan Sabri Bağcı, 2002'de vaiz oldu. 2003'te İstanbul Haseki İhtisas Eğitim Merkezine kursiyer olarak katılan Sabri Bağcı, 2008 yılında ilçe müftüsü olarak atandı. 2011'de Eskişehir Alpu, 2018'den bu yana Kocaeli'nin Körfez İlçe Müftülüğü görevinde bulunan Sabri Bağcı, Bilecik İl Müftü Yardımcısı olarak atandı. Yüksek Lisans Eğitimini tamamlayan Sabri Bağcı, doktora çalışmasına devam ediyor. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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