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Yeni müdürden Vali Atay'a ziyaret

Yeni müdürden Vali Atay'a ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

DÜZCE (İHA) – 2021 yılının son Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Düzce Sanayi ve Teknoloji Müdürü olarak atanan Mehmet Sarıoğlan Vali Cevdet Atay'ı makamında ziyaret etti.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – 2021 yılının son Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Düzce Sanayi ve Teknoloji Müdürü olarak atanan Mehmet Sarıoğlan Vali Cevdet Atay'ı makamında ziyaret etti.

Düzce'de açıkta bulunan Sanayi ve Teknoloji Müdürü koltuğuna 2021 yılının son Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Mehmet Sarıoğlan atandı. Atanan Müdür Sarıoğlan Düzce'de ki görevine başlamadan önce Vali Cevdet Atay'ı makamında ziyaret etti. Düzce'de yapmayı planladığı çalışmalar hakkında Vali Atay'a bilgilendirmelerde bulunan Sarıoğlan, daha sonra karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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