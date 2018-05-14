Yeni Moto Z3 Play, Home Düğmesi Kalktı, Dikkat Çeken Özellikleri Neler?

Yeni Moto Z3 Play'in ilk Görüntüleri Ortaya Çıktı



Yeni Moto Z3 Play, Dikkat Çeken Özellikleri Neler?

Yeni Moto Z3 Play bu ayın başlarında Çin'de kabataslak hatları ile ortaya çıkmıştı. Ancak dün, VentureBeat muhabiri Evan Blass, cihazın hoş görünümlü bir basın görüntüsünü paylaştı.

Bu görüntülere göre yeni telefonun yeni ön parmak izi sensörü, ve arka tarafta çift kameranın, çerçevelerinse çok daha ince olduğunu gösteriyor.

Moto Z3 Play in Deep Indigo pic.twitter.com/868WiA3CG6

— Evan Blass (@evleaks) 11 Mayıs 2018

Hala modüler olacak ve Moto Mods ile çalışacak. Blass, render'daki rengin "derin indigo" olduğunu söylüyor.

Henüz herhangi bir özelliğe sahip değiliz, ancak üst ve alt kısımda daha ince çerçevelerle daha uzun bir ekrana ve Eski kulaklık jakının da olmadığı görülüyor. Geçen yılki selefi Z2 Play'den çok daha iyi değil mi?

https://www.teknotalk.com/yeni-moto-z3-play-63733/