Yeni Moto Mod'lar Geliyor, Gopro Tarzı 360 Derece Kamera

Yaklaşan Yeni Moto Mod'lar arasında 360 Derecelik Kamera'da var.





Motorola Yeni Moto Mod ları Afrika'da düzenlenen bir etkinlikte ortaya çıkardı.



Motorola'nın Moto Mod konsepti her yıl yeni eklentiler ile genişliyor. Yaklaşan diğer Mod kavramları arasında Marshall markalı hoparlörler ve GoPro tarzı kameralar yer alıyor.



Motorola Moto Z Mods telefonunu hemen hemen her şeye dönüştürmek için söz vermişti. İçerisinde Gamepad, walkie-talkie gibi Modlar var.Şirket son dönemde oldukça fazla çalışıyor ve her yıl 12 civarında yeni mod eklentileri gerçekleştirerek kendi eko sistemini genişletmeye çalışıyor.



Yeni Moto Mod 'lar





Motorola Batı Afrika'da Gana'da düzenlediği küçük etkinlikte bir kaç yeni Moto Mods ortaya çıkardı. Bunlar arasında GoPro Tarzı 360 Derecelik bir kamera,iki Marshall Markalı Ses Modları, DirectTV Modu,HDTV'nize takmak için Chromecast benzeri bir HDMI stick ile birlikte geliyor gibi görünüyor. Sunum aynı zamanda DSLR Mod'u ve dönebilen GoPro tarzı hareketli Kamera Mod'u içeriyordu.



Motorola Mods'lar bildiğiniz gibi Motorola Moto Z ve Slim Z2 Play Modellerine arkalarında mıknatıslı bir bağlantı ile ekleniyor. Bu özel eklentileri kullanmak için telefonunuza bu Modu eklemeniz yeterlidir.Mevcut Modlar, pil paketleri, JBL SoundBoost hoparlörleri, mikro projektörler ve kameralar içeriyor.



Yeni çevre birimleri konusunda ise, Motorola yorum yapmaktan kaçındı. Bu nedenle bu yeni modların hala kavramsal bir fikir olduğunuda kabul edebiliriz. Yine de, bu 360 derecelik kamera ve takılabilir DSLR modülü oldukça harika görünüyor; Belki yakında Tüm Ülkelerde satışa bile sunulabilir.



http://www.teknotalk.com/yeni-moto-mod-360-derece-kamera-geliyor-58381/