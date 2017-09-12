Yeni Modeller Frankfurt'ta Görücüye Çıktı

Basın mensuplarına kapılarını açan Uluslararası Frankfurt Otomobil Fuarı, Avrupa, Amerika ve Asya'dan 50'nin üzerinde büyük otomobil üreticisi yeni model ve teknolojilerini sergiliyor.
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