Yeni Modeller Frankfurt'ta Görücüye Çıktı

Basın mensuplarına kapılarını açan Uluslararası Frankfurt Otomobil Fuarı, Avrupa, Amerika ve Asya'dan 50'nin üzerinde büyük otomobil üreticisi yeni model ve teknolojilerini sergiliyor.

Yeni Modeller Frankfurt'ta Görücüye Çıktı

Basın mensuplarına kapılarını açan Uluslararası Frankfurt Otomobil Fuarı, Avrupa, Amerika ve Asya'dan 50'nin üzerinde büyük otomobil üreticisi yeni model ve teknolojilerini sergiliyor.

Kaynak: Dunya.com