Yeni moda "VIP gelinlik"

Servet değerindeki gelinlik tasarımlarıyla özellikle yurtdışından yoğun talep gören Seren Moda, özel müşterileri için VIP hizmet vermeye başlayacak. Ağırlıklı olarak Ortadoğu ve Avrupa'dan gelen müşterileri havalimanından ultra lüks araçlarla alıp, mağazaya getirecek olan firma, düğün gününe kadar geçen sürede sunduğu hizmetlerle gelinlik turizmine farklı bir boyut getirmeyi hedefliyor.

Şirket yetkilileri Amerika, Avrupa ve Ortadoğu'dan bu konuda çok yoğun bir talep aldıklarını belirterek, "Çiftlerin hayatlarının en özel gününü unutulmaz bir hikayeye dönüştürmek için böyle bir hizmet sunmaya başlayacağız. Ciddi de bir talep geldi. Müşterilerimizi havalimanından lüks araçlarla alıp, direkt mağazamıza getirmeye hazırlanıyoruz. Son provaları yaparak, özel tasarım gelinliklerin kusursuz olmasını ve müşteri memnuniyetinin zirve noktaya çıkmasını amaçlıyoruz. Ayrıca düğün gününe kadar İstanbul'da geçirecekleri zamanın da unutulmaz olmasına yardımcı oluyoruz" dediler.

Ünlü modacı Yusuf Çamöz ve Turan Aksoy'un kurucusu oldukları Seren Moda, Türkiye'de ve dünyada birçok ünlü isme yaptıkları gelinlik tasarımlarla dikkat çekmiş ve kısa sürede 4'üncü mağazalarını Nişantaşı Vali Konağı Caddesinde hizmete sunmuştu. Seren Moda'nın bundan sonraki hedefi ise kısa sürede yurt dışında mağaza açarak, şirketin uluslararası alanda büyümesini sağlamak. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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