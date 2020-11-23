Yeni moda tesettür tunik modelleri

Tesettür giyimin en önemli parçalarından birisi tesettür tuniklerdir. Tesettür giyimde yazlık ve rahat kumaşlı tunikler bu sene oldukça rağbet görmüştür. Henüz ülkemizde bazı bölgelerde havalar tam soğumadığı için bazı kesimlerde yazlık tunikler giyilmeye devam ediyor.

Tercih edilmesinin bir diğer sebebi ise yazlık tuniklerin çok fazla modeli olmasıdır. Çeşitlilik olunca çok fazla rağbet görüyor diyebiliriz. Sizler de güzel ve sıcak havalarda tesettür tunik giyebilirsiniz. Tesettür tuniklerde birçok model mevcuttur. Şimdi yazımızda kısaca inceleme yapalım.

FIRFIRLI TESETTÜR TUNİK MODELLERİ

Fırfır detaylı tunikler en çok tercih edilen tunik modellerinden birisidir. Bu tunikler her mevsime uygun olarak üretilmektedir. Genellikle astarsız olarak tasarlanmıştır. Fırfır detaylı tunikler yuvarlak yaka yani bisiklet yaka modellerinde olmakla birlikte sırt tarafında bir fermuar detayı da mevcuttur. Ayrıca bu tunikler manşet lastikli şeklindedir. Bu tuniklerin detayları ise dikişli olmaktadır. Yani üzerinde bulunan düğmeler tamamen aksesuar, süs amaçlı konulmuştur. Bu tesettür tunikleri temizlemek için 30 santigrat derecede makineye atmak gerekiyor. Renk olarak en çok siyah, bordo ve taba rengi tercih ediliyor.

CEPLİ TESETTÜR TUNİKLER

Tesettür giyimde cepli tunikler esneyen yani likralı kumaştan yapılmakta olup genellikle 4 mevsim giyilebilen tunikler arasında yer alıyor. Astarsız olan bu tunikler yuvarlak yakalıdır. Bu tesettür tunikler kafadan giyilebilir. Bu likralı tesettür tuniklerde cep detaylı çok beğenilmektedir. Çünkü bu cep detayı süs için değil normal kullanmak için tasarlanmaktadır. Aynı şekilde bu tuniklerin de birçok renkleri mevcuttur. Online tesettür giyim satışı yapan QRAS gibi web sitelerde gezinerek birbirinden güzel tuniklere rastlayabilirsiniz.

DÜĞME DETAYI BULUNDURAN TESETTÜR TUNİKLER

Düğme detaylı tesettür tunikler de bir diğer en gözde tunik modellerindendir. Özellikle bu yıl yaz ayında çok tercih edilmişti. Elbette sadece yaz değil dört mevsim giyilebilen türlerin başında geliyor. Düğme detaylı üretilen tesettür tunikler genellikle astarsız ve bisiklet yakalıdır. Aynı şekilde bu tuniklerin de sırt bölümünde fermuar detayı olabiliyor. Ayrıca tunikte düğmeler de yer alabiliyor. Tabii ki bu düğmeler süs amacıyla konulmaktadır. Son olarak ürünü yine 30 derecede yıkayabilirsiniz. Renk olarak da haki ve bordo en çok tercih edilenler arasındadır.

KOL KISMI BALONLU OLAN TESETTÜR TUNİKLER

Bir diğer yeni moda tunik modellerinden birisi ise kol kısmı balonlu olan tuniklerdir. Bu tuniklerin kumaş cinsi genellikle viskon türündendir. Bu viskon kumaşlı tesettür tunikler yılın her döneminde giyilebilir. Özellikle düğün, kına, nişan gibi davetlerde tercih edilebiliyor. Balonlu tuniklerde de sırt bölümünde fermuar detaylı olabiliyor. Bu tunikler için en çok önerilen renkler zümrüt rengi, mint rengi ve siyah renkleridir. Aynı şekilde bu ürünü de 30 santigrat derecede yıkayabilirsiniz.