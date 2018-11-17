Yeni Microsoft Cortana İos, Ses Asistanına Konuşma Deneyimi Ekliyor!

Microsoft Cortana iOS Uygulaması, Ses Asistanına Konuşma Deneyimi Ekliyor!



Microsoft, Yeni Cortana Uygulamasını iOS için Kullanıma Sunuyor.

Microsoft iOS için yeniden tasarlanmış Cortana Uygulamasını yayınladı. Yeni uygulamada müzik ve podcast desteği de dahil olmak üzere bir çok yeni özellik var. Yeni uygulama ayrıca sesli asistana daha iyi konuşma deneyimi kazandırıyor.

Elbette bunlar özellikle gelecek hafta satışa sunulacak olan Surface kulaklıklar için oldukça faydalı ev kullanışlı olabilir. Cortana 3.0, diğer Microsoft hizmetleriyle de daha derin bir entegrasyona sahip olacak.

Beklendiği gibi, güncelleme ayrıca Microsoft'un hizmet ekosisteminin geri kalanıyla daha iyi entegrasyon getiriyor. Artık uygulamayı Skype'ın veya Team (Microsoft'un Slack sürümü) toplantılarına katılmak için kullanabilir ve ayrıca takviminize, toplantılarınıza, e-postalarınıza, hatırlatıcılarınıza ve yapılacaklara erişebilirsiniz.

Arayüzün geçen ay gördüğümüz Beta sürümünde daha değişik olduğunu söyleyebiliriz.Hatırlatıcılar veya listeler gibi ek özellikler sağdaki slayt menüden kullanılabilir.

The Verge

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