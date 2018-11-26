Yeni Mezbaha İnşaatında Çalışmalar Devam Ediyor

Solaklar'da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen yeni mezbaha binasında hummalı çalışma hız kesmeden devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi daha sağlıklı ve modern teknik ekipmanlarla kesim yapmak için yeni mezbaha binası inşa ediyor. İZAYDAŞ Yolu Solaklar mevkiindeki mevcutta hizmet veren kesimhanenin yanında yapılan yeni mezbaha binasında son çalışmalar yapılıyor. Bu kapsamda modern hizmet binasında asma tavan çalışmaları devam ederken idari bölümün seramik çalışmaları hummalı şekilde sürüyor. Ekipler ayrıca padok dolgusunu da yapıyor. Saha beton çalışmalarını da sürdüren ekipler, mekanik ve arıtma betonarme imalatlarına başladı.

Mevcut mezbahanın olduğu parselde hemen eski mezbahanın yanına yapılan yeni mezbaha binası toplam 4 bin 300 metrekare yapı alanına sahip olacak. Yapının içerisinde 600 metrekare hayvan gezinti alanı ve yana şutlamalı sistem yer alacak. Yapıda 200 büyükbaş için kesimhane yeri bulunacak. Ayrıca mezbahada 200 küçükbaş kesim alanı yer alacak. Yeni mezbahada 900 metrekare soğuk hava depoları ve sakatat soğuk hava depoları yapılacak.

Yapıda idari birimler, personel giyinme soyunma odaları, 50 kişilik seyir tribünü yer alacak. Yapı iki kat şeklinde inşa edildi. Beton prefabrik yöntemi ile yapılan mezbahanın çatısı çelik konstrüksiyon üzeri ise sandviç panel kaplama şeklide uygulandı. Cephe malzemesi mantolama üzeri boya olarak uygulanıyor. - KOCAELİ