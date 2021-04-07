Yeni metro hattı muhtarlara anlatıldı
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Yeni metro hattı muhtarlara anlatıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Yeni metro hattı muhtarlara anlatıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca inşasına başlanan Emek-YHT-Şehir Hastanesi hattı üzerinde yer alan 8 mahallenin muhtarı çalışmalarla ilgili bilgilendirildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca inşasına başlanan Emek-YHT-Şehir Hastanesi hattı üzerinde yer alan 8 mahallenin muhtarı çalışmalarla ilgili bilgilendirildi.

Bursa Şehir Hastanesi'ne kesintisiz ulaşımın sağlanması maksadıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen Emek - Şehir Hastanesi metro hattının temeli geçen hafta Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun da katıldığı törenle atılmıştı. Mevcut Emek istasyonundan sonra Mudanya Geçit, A.Yesevi Camii, YHT Gar ve Şehir Hastanesi olmak üzere 4 ayrı istasyondan oluşacak 6.1 kilometre uzunluğundaki hatta yüklenici firma tarafından çalışmalara başlandı. Bir taraftan sahada çalışmalar devam ederken, Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı da güzargah üzerindeki 8 mahallenin muhtarını süreç hakkında bilgilendirildi.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Rüştü Şanlı başkanlığında yapılan toplantıya Adnan Menderes, Nilüferköy, Emek Zekai Gümüşdiş, Balat, Ahmet Yesevi, Bademli, Emek Fatih Sultan Mehmet ve Geçit Mahallesi muhtarları katıldı. Yüklenici firma temsilcilerinin da hazır bulunduğu toplantıda, çalışmaların seyri, raylı sistem güzergahı, istasyon konumları, inşaat çalışmaları sırasında taşıt trafiğinin kapatılacağı/kısıtlanacağı yollar ve trafiğin yönlendirileceği alternatif güzergahlar bütün detayları ile muhtarlara anlatıldı.

Çalışma süresince yaşanacak en küçük bir aksaklıkta bile vatandaşların öncelikle mahalle muhtarına gittiğini hatırlatan Ulaşım Daire Başkanı Rüştü Şanlı, "Gerek Büyükşehir Belediyesi olarak biz gerekse de bakanlığımız sürecin sorunsuz tamamlanması için gerekli tüm tedbirlerimizi aldık. Ancak özellikle trafiğin alternatif güzergahlara yönlendirilmesi noktasında bazı sıkıntılar yaşanabilir. Bu nedenle projeyi detaylarıyla muhtarlarımıza aktardık. Onlar da mahallelerinde projenin sağlıklı bir şekildeki ilerleyebilmesi adına bize önemli bir katkı sunacak. Bu sürece sağlayacakları katkı sebebiyle şimdiden muhtarlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - BURSA

Yeni metro hattı muhtarlara anlatıldı
Yeni metro hattı muhtarlara anlatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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