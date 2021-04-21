Yeni meskenlerin altyapı ihtiyacı karşılanıyor
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Yeni meskenlerin altyapı ihtiyacı karşılanıyor

Yeni meskenlerin altyapı ihtiyacı karşılanıyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Antakya ilçesinin muhtelif yerlerinde yapılan yeni yerleşim yerlerinin içme suyu ihtiyacını karşılamak adına altyapı çalışması gerçekleştirdi.

Kullanıma elverişli olmayan şebekelerin değiştirilmesinin yanı sıra yeni yerleşim yerlerine içme suyu şebekesinin çekildiğini aktaran Genel Müdürlük, Arpahan Mahallesi'nde abone bağlantısı olmayan yeni meskenler için 63 lük borularla 200 metre yeni şebekenin çekildiğini ve ardından 2 abone bağlantısının yapıldığını aktardı.

Temiz su iletiminin sağlandığı çalışma kapsamında 1 kepçe, 1 kamyon ve 2 personelin görev yaptığını aktaran HATSU, içme suyu ile birlikte kanalizasyon altyapı ihtiyacını da gidermek amacıyla kent genelinde projelerin hazırlandığını ve hayata geçirildiğini vurguladı.

Yeni içme suyu şebekesine kavuşmalarından dolayı mahalle sakinleri, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş ve HATSU ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler

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