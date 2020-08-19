Yeni meskenler için abone bağlantısı yapıldı Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü(HATSU), Altınözü ilçesinin muhtelif yerlerinde yapılan yeni yerleşim yerlerinin içme suyu ihtiyacını karşılamak adına altyapı çalışması gerçekleştirdi.

Kullanıma elverişli olmayan şebekelerin değiştirilmesinin yanı sıra yeni yerleşim yerlerine içme suyu şebekesinin çekildiğini aktaran Genel Müdürlük, Yolağzı Mahallesi'nde abone bağlantısı olmayan yeni meskenler için 40 metre yeni şebekenin çekildiğini ve bağlantı çalışmalarının yapıldığını aktardı.

Temiz su iletiminin sağlandığı çalışma kapsamında 1 kepçe ve 2 personelin görev yaptığını aktaran HATSU, içme suyu ile birlikte kanalizasyon altyapı ihtiyacını da gidermek amacıyla kent genelinde projelerin hazırlandığını ve hayata geçirildiğini vurguladı.

Kaynak: Bültenler