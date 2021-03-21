Yeni Merkez Bankası Başkanı'ndan ilk açıklama
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Yeni Merkez Bankası Başkanı'ndan ilk açıklama

21.03.2021 16:56 | Son Güncelleme: 21.03.2021 17:11
Yeni Merkez Bankası Başkanı'ndan ilk açıklama

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası başkanlığına atanan Şahap Kavcıoğlu bugün bir açıklama yaptı.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası başkanlığına atanan Şahap Kavcıoğlu bugün bir açıklama yaptı. Kavcıoğlu enflasyonda kalıcı düşüş hedefiyle çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) başkanlığına atanan Şahap Kavcıoğlu bugün bir açıklama yaptı.

Kavcıoğlu açıklamasında "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Kanun'la belirlenmiş görev ve yetkiler çerçevesinde enflasyonda kalıcı düşüşü sağlama temel hedefi doğrultusunda para politikası araçlarını etkin bir şekilde kullanmaya devam edecektir" dedi.

"Enflasyondaki gerileme, ülke risk primlerindeki düşüş ve finansman maliyetlerindeki kalıcı iyileşme yoluyla makroekonomik istikrarı olumlu etkilerken, yatırım, üretim, ihracat ve istihdamı arttırıcı sürdürülebilir büyüme için de gerekli koşulların oluşmasına katkı sağlayacaktır" diyen Kavcıoğlu, Para Politikası Kurulu toplantılarının kamuoyuna ilan edilen takvime uygun şekilde yapılacağını söyledi.

Geçen yıl kasım ayında Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) başkanlığına atanan Naci Ağbal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevinden alındı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, TCMB'nin yeni başkanı, eski AKP milletvekili Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu oldu.

7 Kasım 2020'de TCMB başkanlığı görevine getirilen Naci Ağbal dün Erdoğan tarafından görevinden alınmıştı. Böylece Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez TCMB başkanlığı görevi 20 ay içinde dört kez el değiştirmişti. TCMB bu karardan iki gün önce, Cumhurbaşkanı'nın itirazlarına rağmen politika faizi oranını yüzde 19'a yükseltmiş ve bu adımla yüksek enflasyonu kontrol etmeye çalışmıştı.

DW/ EC, BÖ

(c)

Kaynak: Deutsche Welle

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