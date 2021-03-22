Yeni Merkez Bankası başkanı kimdir? Şahap Kavcıoğlu kimdir?
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Yeni Merkez Bankası başkanı kimdir? Şahap Kavcıoğlu kimdir?

22.03.2021 08:53 | Son Güncelleme: 22.03.2021 09:01
Yeni Merkez Bankası başkanı kimdir? Şahap Kavcıoğlu kimdir?

Yeni Merkez Bankası başkanı kimdir? sorusu Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile sonrası merak konusu oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevden alınarak yerine Şahap Kavcıoğlu atandı. Peki, Merkez Bankası'nın yeni başkanı Şahap Kavcıoğlu kimdir? Şahap Kavcıoğlu kaç yaşında, nereli?

Şahap Kavcıoğlu kimdir? Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle Naci Ağbal'ın yerine getirilen Merkez Bankası'nın yeni başkanı Şahap Kavcıoğlu, 26. dönemde AKP Bayburt Milletvekilliği görevini yürüttü. Ekonomi üzerine yazılar da yazan Şahap Kavcıoğlu kimdir? Yeni Merkez Bankası başkanı kimdir? Merkez Bankası'nın yeni başkanı Şahap Kavcıoğlu kaç yaşında, nereli?

YENİ MERKEZ BANKASI BAŞKANI KİMDİR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Ağbal, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'inci maddesi kapsamında görevden alındı.

Ağbal'ın yerine Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu getirildi.

ŞAHAP KAVCIOĞLU KİMDİR?

23 Mayıs 1967'de Bayburt'ta doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi.

İstanbul Üniversitesi Muhasebe Enstitüsünü Denetim Uzmanı olarak bitirdikten sonra, İngiltere Hastings College'ta İşletmecilik üzerine eğitim gördü.

Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsünde yüksek lisansını ve doktorasını tamamladı.

Esbank TAŞ'de Müfettiş Yardımcısı, Müfettiş, Şube Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. Türkiye Halk Bankası AŞ'de İstanbul Bölge Koordinatörü olarak görev aldı.

Aynı bankada sırasıyla; Perakende Bankacılıktan, Esnaf-KOBİ Bankacılığından, Kredi Politikalarından, İnsan Kaynakları ve Organizasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştı. Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfının Başkanlığını yürüttü.

Bayburt Üniversitesi Kalkındırma Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi, Galatasaray Spor Kulübü Kongre Üyesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Mezunlar Derneği Kurucu Üyesi olarak yer aldı.

'Ticari Bankalarda Sorunlu Kredilerin Yönetimi Çözüm Yolları ve Takibi' ve 'Enerji Sektöründe Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi' adlı yayımlanmış 2 kitabı ve çok sayıda makalesi bulunmaktadır.

26. dönemde AKP Bayburt Milletvekilliği görevini yürüttü.

Merkez Bankası yeni başkanı olarak görev almakta.

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