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Yeni Mercedes-Benz GLA Türkiye'de

Mercedes-Benz'in kompakt SUV sınıfındaki ilk modeli olan GLA, tamamen yenilenen ikinci jenerasyonu ile Temmuz ayından itibaren Türkiye'de satışa sunuldu.

Yeni Mercedes-Benz GLA Türkiye'de
01.07.2020 12:18 | Son Güncelleme: 01.07.2020 12:22

Mercedes-Benz'in kompakt SUV sınıfındaki ilk modeli olan GLA, tamamen yenilenen ikinci jenerasyonu ile Temmuz ayından itibaren Türkiye'de satışa sunuldu.

Yeni Mercedes-Benz GLA Türkiye'de. Mercedes-Benz'in kompakt SUV sınıfındaki ilk modeli olan GLA, tamamen yenilenen ikinci jenerasyonu ile Temmuz ayından itibaren Türkiye'de satışa sunuldu. 163 HP'lik turbo benzinli motor ve 7G-DCT otomatik şanzımanın standart olarak sunulduğu Yeni Mercedes-Benz GLA 200'ün, donanım paketlerine göre fiyatında değişiklik görülüyor.

Yeni GLA, altıncı model olarak Mercedes-Benz'in güncel kompakt sınıf model ailesini tamamlarken, aynı zamanda markanın başarılı SUV ürün gamının giriş seviyesini oluşturuyor. Önceki nesil ile kıyaslandığında daha güçlü bir karakter sergileyen Yeni GLA, 1.611 milimetrelik yüksekliği ile önceki nesline oranla 10 cm daha fazlasını sunuyor. Yeni GLA'da hem SUV tipi otomobillere özgü yüksek oturma pozisyonu hem de ön koltuklardaki baş mesafesi artmış durumda. Yeni GLA'nın uzunluğu önceki nesline göre 1,5 cm kadar kısalmasına rağmen, arka koltuk diz mesafesi önemli oranda artırıldı. Dikleştirilmiş ön bölüm, kısa ön ve arka gövde uzantıları kadar otomobilin etrafını çevreleyen korumalar da arazi araçlarına özgü karakteristik tasarım unsuru olarak devreye giriyor.

Şükrü Bekdikhan: "Yeni GLA, şehir hayatının macerasını yaşayanların SUV'si"

Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan yeni GLA'nın Türkiye'de satışa sunulmasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada: "Yeni Mercedes-Benz GLA, şehir hayatının macerasını yaşayanların SUV'si. Off-road karakterli araçların sağlam yapısını, konforlu şehir aracı kimliğiyle aynı modelde bir arada sunuyoruz. Tasarıma ve güvenliğe önem veren, aynı zamanda macera ruhlu kitleyi Yeni GLA ile birlikte Mercedes-Benz markasıyla tanıştırmayı umuyoruz." dedi.

Mercedes-Benz olarak Premium kompakt SUV sınıfında Yeni GLB ve Yeni GLA ile iki ayrı alternatif sunarak farklı beklentileri karşılayacaklarını ifade eden Şükrü Bekdikhan: "Yeni A-Serisi Hatchback ile başlattığımız kompakt sınıftaki model yenileme atağımızı, geçtiğimiz ay satışa sunduğumuz Yeni GLB ve Temmuz 2020 itibarıyla satışına başladığımız Yeni GLA ile tamamlıyoruz. Böylece kompakt sınıfta toplam altı farklı seçenek sunarak, müşterilerimizin talep ve beklentilerini daha fazla karşılar pozisyona geleceğiz. Yeni GLA'nın da katkısıyla Premium kompakt segmentteki atağımızı sürdürüyor ve GLA satışlarımızın en az üçte birinin daha önce Mercedes-Benz markasını deneyimlememiş kişilerden olmasını hedefliyoruz" dedi.

Artan iç mekan boyutları ve fonksiyonellik

Her ne kadar yerini aldığı öncüsüne kıyasla daha kısa olsa da yeni GLA daha geniş bir iç mekan hacmi sunuyor. Tabloda da görüldüğü üzere arka koltuk diz mesafesi ve bagaj hacmi önemli oranda artış gösteriyor:

Daha yüksek ve daha dik konumlandırılan sürücü ve ön yolcu oturma pozisyonu, öncüsüne oranla daha fazla SUV karakteri sunuyor. Sürücü ve ön yolcu, Yeni GLA'da A-Serisi'ne kıyasla 140 mm ve B-Serisi'ne kıyasla 50 mm daha yüksekte oturuyor. Yüksek oturma pozisyonu kadar daha ince sütun tasarımlarının da katkısıyla daha fazla görüş alanı sunuluyor.

Toplamda 140 mm kadar ileri-geri hareket edebilen manuel ayarlanabilir arka koltuklar ihtiyaca göre daha fazla bagaj alanı ya da diz mesafesini kullanım amacına bağlı olarak ayarlama imkanı sunarken, sırt eğimi, oturma pozisyonunu ayarlama imkanı sunuyor. 40: 20: 40 oranında üç parça halinde katlanan arka koltuklarla bagaj hacmi daha büyük nesneleri taşımak üzere büyütülebiliyor.

Standart olarak sunulan yükseklik ayarlı bagaj zemini fonksiyonelliği destekliyor. Örneğin arka koltuklar katlı konumda bagaj zemini üst konumda tutulursa ön koltuk sırtlıklarına kadar uzanan neredeyse tamamen düz bir yükleme zemini elde edilebiliyor. Ayrıca arka koltuklar ileri kaydırılarak bagaj zemini en alt konuma getirildiğinde koli gibi büyük nesneler taşınabiliyor.

Sürüş yardım sistemleriyle daha kontrollü ve güvenli bir sürüş

Yeni GLA, sürücüyü destekleyen ve sürücünün hayatını kolaylaştıran en güncel sürüş yardım sistemleriyle kompakt sınıftaki en üst güvenlik seviyesini sunuyor. Sürüş Yardım Paketi'nin en güncel özellikleri olarak acil durum manevra yardımcısı, acil durum şerit yardımcısı, araçtan çıkış kör nokta uyarı sistemi ve hatta yaya geçidindeki kişilerin algılanması gibi özellikler bulunuyor.

Bunun dışında; DISTRONIC, aktif takip yardımcısı, aktif direksiyon yardımcısı, hız sınırına otomatik uyarlama yardımcısı, tıkanıklık acil fren fonksiyonu, aktif şerit takip yardımcısı, aktif kör nokta yardımcısı, çapraz trafik fonksiyonuna sahip aktif fren yardımcısı ve PRE-SAFE PLUS gibi özellikler Sürüş Yardım Paketi'nde devreye giriyor.

Yeni Mercedes-Benz GLA, Haziran ayı itibarıyla GLA 200 motor seçeneğiyle 412 bin 500 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Manşet

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