Yeni Menteşe Terminali Hizmete Başlıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesinin büyük yatırımları arasında yer alan ve yapımı 11 Milyon 186 Bin 400 TL'ye mal olan çevre dostu Menteşe Şehirlerarası Otobüs Terminali, 07 Arlık 2018 Cuma günü hizmet veremeye başlıyor.

Çatısında bulunan güneş enerji sistemiyle kendi elektrik ihtiyacının yüzde 80'ini karşılayabilme özelliğine sahip Menteşe Şehirlerarası Otobüs Terminalinin hayata geçmesiyle birlikte ilçe şehir içi güzergahlarına yeni toplu taşıma hatları eklendi.

Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, hatların güzergahları yeni terminale kadar uzatıldı. Menteşe'de ilk kez uygulanacak gece seferlerinin başlayacağı da belirtilen açıklamada şu görüşlere yer verildi; "İlçelerimizden Menteşeye gelen toplu taşıma araçları ve Menteşe ilçemizde hali hazırda hizmet veren 1-21 Adliye- Eski Hastane RİNG, 1-35 Yeniköy-Kötekli-Tıp Fakültesi ve 1-8 Otogar-Menteşe Yapı Kooperatifi hatlarının güzergahları açılacak olan şehirlerarası otogar noktasına kadar uzatılmıştır. Şehirlerarası otogara gece geç saatlerde gelen vatandaşlarımızın mağdur olmaması adına gece 01.00 ile sabah 07.00 saatleri arasında, Yeni otogar-Stadyum-Kötekli-Yeniköy güzergahı 07.12.2018 tarihi itibariyle vatandaşlarımızın hizmetine açılacaktır. ilçelerimizden gelen vatandaşlarımızın şehir merkezine aktarma yapmadan ulaşabilmeleri için ilçe hatları eskisi gibi ve Uğur Mumcu bulvarlarını takiben Adliye Kavşağı duraklarını eskisi gibi kullanmaya devam edecek olup, ilçelerden gelip otogara gitmek isteyen vatandaşlarımız için ise otogar noktasına aktarma yapmadan ulaşımlarının sağlanması amacı ile ilçelerimizden gelen toplu taşıma araçları, Atatürk Bulvarı ve Zübeyde Hanım Caddesi kesişim noktasında yer alan Adliye kavşağı istikametinden yeni otogarda güzergahlarını tamamlayacak şekilde güzergahları uzatılmıştır. Ayrıca; Şehirlerarası otobüs firmalarının ülke genelinde yaptıkları gibi maliyetlerini azaltmak için kaldırdıkları servislerden dolayı vatandaşlarımızın mağdur olmasını engellemek için Muğla ilinde ilk defa yeni Menteşe Otogarı- Stadyum-Tıp Fakültesi-Kötekli hattı 24 saat kesintisiz sürdürülecektir." - MUĞLA