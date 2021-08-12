Yeni memur maaşı kaç TL oldu? 2021 Zamlı memur maaşları kaç Lira olacak? Resmi açıklama yapıldı mı?

Son dakika gelen haberlere göre hükümet memurlar için zam teklifini sundu. Hükümet memurlar için, 2022 yılının ilk 6 ayı için %5 + enflasyon farkı, ikinci 6 ayı için ise %6 + enflasyon farkı oranında zam teklif etti. Buna göre vatandaşlar yeni zamlı memur maaşı kaç TL olacak, kaç lira olacak merak etti. Peki, yeni memur maaşı ne kadar? 2021 zamlı memur maaşları kaç tl? Yeni memur maaşı fiyatı kaç oldu?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisi için hükümetin zam teklifini açıkladı. Hükümet, memur ve memur emeklilerine 2022 yılının ilk 6 ayında %5 + enflasyon farkı, ikinci 6 ay için de %6 + enflasyon farkı, 2023 yılının ilk ayında %6 + enflasyon farkı, 2023'ün ikinci yarısında ise %6 + enflasyon farkı teklif etti. Peki, Yeni memur maaşı kaç TL oldu? 2021 Zamlı memur maaşları kaç Lira olacak? Resmi açıklama yapıldı mı? Yeni memur maaşları ile ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz...

MEMUR MAAŞLARINA ZAM GELDİ Mİ?

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, milyonlarca memur ve memur emeklisinin maaş zammı görüşmesi için memur sendikalarıyla bugün ikinci kez bir araya geldi. Toplu iş sözleşmesi görüşmeleri için yapılan toplantıda hükümetin ilk teklifini açıklayan Bakan Bilgin, "2022 yılının ilk 6 ayı için yüzde 5 + enflasyon farkı, ikinci 6 ay için de yüzde 6 + enflasyon farkı önerisini veriyoruz. 2023 için ise yüzde 6 + enflasyon farkı, ikinci yarısı için de yüzde 6 + enflasyon farkı teklifinde bulunuyoruz" dedi.

MEMUR-SEN VE KAMU-SEN'İN TALEBİ

Toplu sözleşme görüşmelerinde memur sendikaları Memur-Sen ve Kamu-Senbirlikte hareket ediyorlar. İki konfederasyon, ortak tekliflerine geçtiğimiz günlerde hükümete sunmuştu. Teklifte, taban aylığa 600 lira seyyanen zam, 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17, her yıl yüzde 3 olmak üzere iki yılda toplam yüzde 6 refah payı artışı talebinde bulunuldu. Konfederasyonların talepleri arasında tüm memurlara 3600 ek gösterge verilmesi, sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi, memurlara da bayram ikramiyesi ödenmesi, gelir vergisinin yüzde 15'ini aşan kısmının karşılanması maddeleri de yer alıyor.

ZAM ORANI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Görüşmelerde bu aşamadan sonra müzakere sürecine geçilecek. Uzlaşı olursa 22 Ağustos'ta zam oranı belli olacak. Anlaşma olmazsa kamu görevlileri hakem heyeti ağustos sonunda zam oranına karar verecek.

YENİ MEMUR MAAŞI KAÇ TL OLACAK?

Teklifte, taban aylığa 600 lira seyyanen zam talebinde bulunuldu.

En son yapılan zamda memur maaşı 4.500 TL'den 4.881 TL'ye, en düşük memur emekli aylığı 3.020 TL'den 3.276 TL'ye yükseldi. Henüz güncel fiyatlar açıklanmadı.

SON YAPILAN MEMUR ZAMLI MAAŞLARI (TEMMUZ 2021)

Yeni zam ile birlikte valinin mevcut maaşı 14.835 liradan 15.643 liraya çıkacak. Araştırma görevlisinin mevcut maaşı 7.596 liradan 8 bin 9 liraya çıkacak.

Uzman doktorun (1/4) yeni maaşı 9 bin 314 liradan 9.821 liraya çıkacak. Öğretmenin yeni maaşı ise 6.049 liradan 6.378 liraya çıkacak.

Mühendisin (1/4) yeni maaşı 8.001 liradan 8.437 liraya çıkacak. Avukatın yeni maaşı 7.639 liradan 8.055 liraya çıkacak.

İşte mesleğe göre zamlı maaşlar:

HÜKÜMETİN İLK TEKLİFİ

Hükümet ise talebe; brüt ücreti 3 bin 577-3 bin 750 lira arası olanlara 100 lira, brüt ücreti 3 bin 750-4 bin lira arası olanlara 60 lira seyyanen zam ile yılın ilk 6 ayı yüzde 9, ikinci 6 ay yüzde 5 artı enflasyon farkı teklifiyle karşılık vermişti.