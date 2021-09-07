Yeni mekan açmak isteyenlere tasarımcı Eş'ten tavsiyeler

Mekan tasarımcısı Billur Eş, yeni iş yeri açmak isteyenlere önemli tavsiyelerde bulundu.

Mekan tasarımcısı Billur Eş, yeni iş yeri açmak isteyenlere önemli tavsiyelerde bulundu.

İç mekanın bir bütünü oluşturan en önemli parça olduğunu, bütünün anlamını içinde taşıdığını aktaran tasarımcı Billur Eş, yeni mekan açmak isteyenlere iyi bir mekan nasıl yapılabileceğinin tüyosun verdi. Eş, "Bu parça bütünleştirme, iç mimari ve yerleştirme kavramlarıyla bağlantılıdır. Bir iç mekan tasarımında üç önemli husus bulunur, güzellik, sağlamlık ve kullanışlılık. Güzellik kavramı içinde estetik görünümü, mekanla uyumu barındırırken kullanışlılık ise çok işlevsellik ve amaca uygun olmayı içerir. Son kavram olan sağlamlık da tasarıma konu olan parçanın hangi malzemeler kullanılarak yapıldığını kapsar. Bunlar müşterinin ilgilendiği noktalardır. En önemli amaç müşteri memnuniyeti olduğu için bu kavramlara uymaya dikkat edilmelidir. Bir mekana baştan bir tasarım yapılacaksa öncelikle müşterinin karakterine ve yaşayışına uygun bir stil çizgisi belirlenir. Bu stil çizgisi belirlendikten sonra her şey en ince detayına göre planlanır. Bir oturma odasını varsayarsak öncelikle duvar rengi seçilir ve uyarlanır. Sonra koltuk seçimi yapılır. Bir üçlü, bir ikili ve iki berjer ya da alan küçükse bir üçlü ve tek bir berjer de seçilebilir. Daha sonra stile uygun kırlent, koltuk battaniyeleri gibi parçalarla tasarım kuvvetlendirilir. Hatta bu parçalar mevsime göre değiştirilebilir. Sırada zemine ve koltuklara uygun bir halı seçmek vardır. Kabarık, peluş, ya da yazlık kilim gibi birçok seçenek bulunur. Oda da kullanılacak perdelerin seçimi halı, duvar ve koltuk ton seviyesinden bir iki tık koyu olduğunda daha iyi bir uyum oluşur. En son aydınlatma ve obje seçimi kalır. Stil çizgisine göre minimal, avangart, İskandinav, bohem ya da maksimal seçimlerle ilerlenir. Büyük bir taşlı avize ya da metal bir lambader seçimi stile göre değişkenlik gösterir. Bunun yanı sıra ortam şamdan, mum ve vazo benzeri objelerle süslenebilir. Bu objeler, gümüş altın rengi ya da cam gibi şeffaf renge sahip olabilir. Bu ürünler iç mekan tasarımına tamamlayıcı destek olarak nitelenebilir. Son bir püf nokta ise mekanın genişliğine göre yerleştirilecek olan aynalardır. Eğer metrekare küçükse ayaklı büyük bir ayna ile mekanı geniş göstermek mümkündür" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı