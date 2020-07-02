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"Yeni Medyada Reklamcılığın Geliştirilmesi" eğitimi sertifika töreni gerçekleştirildi

Basın İlan Kurumu (BİK) tarafından hazırlanan, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) aracılığıyla desteklenen "Yeni Medyada Reklamcılığın Geliştirilmesi" eğitiminin sertifika töreni Kahramanmaraş'ta yapıldı.

02.07.2020 18:03 | Son Güncelleme: 02.07.2020 18:03

Basın İlan Kurumu (BİK) tarafından hazırlanan, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) aracılığıyla desteklenen "Yeni Medyada Reklamcılığın Geliştirilmesi" eğitiminin sertifika töreni Kahramanmaraş'ta yapıldı.

BİK açıklamasına göre, "Yeni Medyada Reklamcılığın Geliştirilmesi" eğitimi kapsamında Kahramanmaraş'da yayın yapan medya kuruluşlarının internet ve reklam bölümlerinde çalışan gazetecilere BİK Genel Müdürü Rıdvan Duran tarafından sertifika verildi.

Reklam sektöründe yer almak isteyen ve bu alanda mesleki hedefleri olan yerel gazetecilere, ihtiyaç duyacakları temel donanımı kazandıracak, aynı zamanda medya sektöründe çalışacak olan gazetecilere de sıklıkla karşılaşacakları reklam kavramına dair eğitim verildi.

Cihat Zafer Demirel tarafından verilen eğitimde; dijital, "advertorial", web reklam gibi konulara ilişkin bilgilerin yanı sıra reklamcılık tarihinden, yerli ve yabancı reklamlardan örnekler içeren bir sunum da paylaşıldı.

Eğitim kapsamında, katılımcıların kısa ve uzun vadede, yerel basına ek kaynak yaratılması, illerdeki dijital reklam potansiyelinin ortaya çıkarılarak, gazete ve internet siteleri ile ticari kuruluşları arasında işbirliği sağlayacak satış ve pazarlamaya katkı verilmesi, yerel gazeteler ile ticari işletmeler arasındaki iletişimin güçlendirilmesine dair konular ele alındı.

Bunun yanı sıra verilen interaktif eğitimde; yerel medyanın dijital mecradan daha kolay reklam almalarının sağlanması, basın işletmelerinin rekabet edebilirliğinin ve sürekliliğinin artırılması, basın işletmelerine ek kaynak yaratılarak yayın hayatlarını devam ettirilmelerine imkan tanınması, dijital reklamcılığın etkin kullanımıyla gazetecilik alanında istihdamın artırılması, reklam veren kuruluşlara faaliyetlerinin tanıtılması yoluyla ekonomik girdi kazandırılması gibi başlıklarda neler yapılabileceğine de değinildi.

"Çabamız yerel medyamızın maddi manevi büyümesidir"

Açıklamada görüşlerine yer verilen BİK Genel Müdürü Rıdvan Duran, birlik ve beraberliği ile Anadolu'ya, milli mücadeleye cesaret veren Kahramanmaraş'ta bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, "Kahramanmaraş Şube Müdürlüğümüz ve DOĞAKA iş birliğiyle gerçekleştirdiğimiz bu proje ile medyamızın reklam bölümünde yer alan, reklam sektöründe başarı hedefleri olan yerel gazetecilere, ihtiyaç duyacakları temel donanımı kazandırmak amacını taşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Medya sektöründe çalışacak olan gazetecilere sıklıkla karşılaşacakları reklam kavramına ilişkin ufuk açıcı bilgiler sunmayı da hedeflediklerini aktaran Duran, şunları kaydetti:

"Kahramanmaraş medyası adına kaliteli bir eğitim gerçekleştiğini görüyorum. Bütün çabamız, yerel medyamızın da maddi manevi büyümesidir. Basınımızın en büyük destekçisi olan BİK'in misyonu da bunu gerektiriyor.

Kahramanmaraş yazılı basını, şehir gazeteciliğini en iyi şekilde uygulamaya aday gördüğümüz illerimizden biri. Pek çok kentimizde yerel gazetelerin kurumsallaşma ve dijital dönüşüm noktasında arzu edilen imkanlara pek de sahip olmadığını görüyoruz."

"Basınımıza ek kaynak oluşturmanın yollarını arıyoruz"

Duran, Kovid-19 salgını sürecinde ülke genelindeki bütün gazeteler gibi Kahramanmaraş'taki gazetelerin de bu durumdan olumsuz etkilendiğini belirterek, "Bu noktada, medya sektörünü ayakta tutan temel kaynak olarak karşımıza çıkan reklam pazarından maksimum fayda sağlayabilmek adına BİK olarak basın işletmelerine ek kaynak yaratacak yollar oluşturabilmeyi hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

BİK olarak, basının gelişip güçlenmesi, dünya basını ile rekabet edebilmesi, değişen şartlara uyumu için hem sorunların tespitinde hem de çözüm önerileri üzerinde çalıştıklarını vurgulayan Duran, şu ifadeleri kullandı:

"BİK, 60 yıldır basınımıza destek olmaktadır. Kahramanmaraş şubesi 2014 yılından beri basın camiasına hizmet veriyor. Kahramanmaraş merkezde resmi ilan alma hakkını haiz 2, ilçelerimizde de 6 adet olmak üzere toplam 8 gazetemiz var. Bu gazetelerimizin her gün farklı içerik ve haberlerle okuyucuya ulaşmasını sağlayacak ciddi bir insan kaynağının olduğunu biliyorum. Ben açıkçası, içerik konusunda Kahramanmaraş basınımızdan Maraşımızın milli ve mücadeleci ruhundan kaynaklı daha rekabetçi bir yayın anlayışı bekliyorum.

Sadece haber ajanslarına bağlı sürdürülen habercilik anlayışı gazetecilik mesleğini ve reflekslerini öldüren bir rahatlık sunuyor. Bundan kurtulmanın en iyi yolu da özel ve yerel özgün haberlere ağırlık vermekten geçiyor. Bik.gov.tr ve basinhayati.net adlı sitelerimizde sizden gelen özel haberlere yer veriyor, haberlerinizi ulusal basına taşıyoruz. Bir süredir Anadolu'da gazetecilik yapan duayen isimlerimizle röportaj yapıyor, onların meslek hayatlarını kısa belgesellerle kayıt altına almaya çalışıyoruz. Eskişehir'de Rıdvan Uysal'la, Çorum'da Mehmet Yolyapar'la, Manisa'da Esma Erdem'le gerçekleşen projemize Kahramanmaraş'tan da duayen gazetecilerimizi katmayı arzu ediyoruz."

"Salgın sürecinde devletimizin tüm birimleri fedakarca gayret gösterdi"

BİK Genel Müdürü Rıdvan Duran, bütün dünyayı kasıp kavuran bir salgınla baş edilmeye çalışıldığını belirterek, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Tedavisi sürenlere acil şifalar diliyorum. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sağlık Bakanlığı'mız, diğer bakanlıklarımız, İletişim Başkanlığı'mız, sağlık çalışanlarımız son derece fedakarca gayret gösterdiler. Kendilerine huzurunuzda şükranlarımızı arz ediyorum. Medyamız için yararlı olduğunu düşündüğümüz bu projeye imza atmaktan ve eğitimimize katılan medya mensuplarımıza sertifikalarını takdim etmekten ayrıca mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Manşet

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