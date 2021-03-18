Yeni medya sanatçısı Refik Anadol'un "Makine Hatıraları: Uzay" sergisi yarın açılacak

Sanatçı Refik Anadol'un yeni kişisel sergisi "Makine Hatıraları: Uzay", yarın sanatseverlerle buluşacak.

Beyoğlu Dolapdere'deki İstanbul Pilevneli Gallery'de açılacak sergi, 25 Nisan'a kadar görülebilecek.

Sergide, daha önce sergilenmemiş son dönem çalışmalarına yer veren Anadol, görünmez uzay verilerini şiirsel metaforlar üzerinden izleyicilerin beğenisine sunuyor.

Los Angeles'ta yaşayan Refik Anadol, Studio'nun İstanbul'da bugüne kadar gerçekleşen en kapsamlı kişisel sergisi "Makine Hatıraları: Uzay"la izleyicilere astronomik araştırmaların insanlık tarihindeki yeri ile uzayla ilgili büyük veri kümelerine ışık tutan yeni bir kavramsal çerçeve sunmayı amaçlıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beyoğlu Belediyesinin (İBB) desteğiyle gerçekleştirilen sergi, pazar günü hariç her gün 10.00 ile 18.00 saatleri arasında gezilebilecek.

Anadol'un ilk galeri sergisi "Şüpheci Müdahaleler" de 2012 yılında yine Pilevneli Gallery çatısı altında izleyiciyle buluşmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Şeref