Yeni Meclis İçin Kampüs Arandığı" İddiası

Meclis Külliyesinin başka bir yere taşınmasının tartışıldığı ve Meclis bürokratlarının Ankara'da arsa aradığı yönündeki haberlerin doğru olmadığı belirtildi.



TBMM Başkanlığınca, bazı basın ve yayın organlarında, "Yeni Meclis İçin Kampüs Aranıyor" şeklinde çıkan haberler üzerine açıklama yapma gereği duyulduğu bildirildi.



Haberlerde iddia edildiği gibi TBMM Külliyesinin başka bir yere taşınmasının tartışılması ve Meclis bürokratlarının Ankara'da arsa aramasının kesinlikle söz konusu olmadığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verdi:



"Böyle bir konu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanında gündeme gelmemiş ve görüşülmemişken, yanlış ve eksik bilgilerle kamuoyu vicdanını yaralamaya çalışmak ve hayali olarak belirli yerler göstererek 'yeni Meclis için yer aranıyor şeklinde haberler yapmak, arsa fiyatlarının artması için spekülasyon yapma amacından başka bir şey taşımamaktadır.





Gazi Meclisimizin, Sayın Meclis Başkanımızın ve Meclis bürokratlarının saygınlığının bu şekildeki dayanaksız, tutarsız ve spekülatif haberlerle zedelenmeye çalışılması, haber ahlakıyla bağdaşmayan bir durumdur."