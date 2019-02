Yeni Marmara Gazetesi 7 Yaşında

Bursa'da Yeni Marmara gazetesinin 7. kuruluş yıldönümü dolayısıyla gazetenin manevi kurucusu Orhan Altınöz'ü anma ve On Medya Dijital Platformu tanıtım gecesi düzenlendi.

Geceye Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa milletvekilleri ile çok sayıda davetli katıldı. Programda konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "On Medya Televizyon Kanalı, Yeni Marmara gazetesi ya bizim yaptığımız bu yayınlar birilerinin hoşuna gitmezse endişesi taşımadan doğruyu, haklıyı ve gerçeği her zaman ortaya koydular. Her zaman güçsüz de olsa haklının yanında yer almayı uyguladılar. Hiçbir maddi menfaat, kişisel çıkar gözetmeksizin, ilkeli, dürüst ve cesur gazetecilik anlayışını medyamızda hakim kıldılar. Bu özelliklere sahip yayın yapabilmek, bu çizgiyi gösterebilmek özellikle Türkiye'mizde çok da kolay değil. Bu sebeple bütün ekibi tebrik ediyoruz. Osmanlı Payitahtı Bursa'mızın manevi ikliminde yeşeren Yeni Marmara gazetesi ve On TV kanalı sadece ilkeli, dürüst medyacılık yayınını ortaya kaymakla kalmadı, bunun yanında çok büyük sermaye gücü ve imkanlarına sahip olan ulusal medya kuruluşlarını aratmayacak şekildeki kadrosuyla, kalitesiyle, idari ve yazar kadrosuyla bütün Anadolu ve yerel basınına umut, motivasyon kaynağı oldu. Emin adımlarla bu çizgide yol almaya devam ediyor" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise, "Bursa'nın aynı zamanda çok köklü basın kuruluşları var. Yeni Marmara hep Bursa'da var oldu. Ben onların yazar kadrosunu Belediye Başkanı ve adayı sıfatıyla ziyaret ettim. Orada arkadaşlarla bir saatlik keyifli söyleşi yapmıştım. Orada ekibinizi biliyordum ama bu kadar güçlendiğinizi bilmiyordum itirafında bulunmuştum. Donanımlı, piyasada çok iyi bilinen kalemlerinin bir araya toplandığı yer. Öncelikle başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcıları olsun" diye konuştu.

Yeni Marmara Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Efe ise, "7 yıldır yayın hayatını sürdüren Yeni Marmara gazetesi aynı ilkeler ile yoluna emin adımlarla devam edecektir. Gelişen teknoloji ile birlikte geçtiğimiz aylarda yeni bir dünya ve insanlığın vicdanı sloganı ile kurduğumuz On Medya Dijital Platformu'nun ilk dijital kanalı On TV Haber test yayınlarını sürdürüyor. Bünyesinde haber, çocuk, belgesel, sağlık, sinema, eğitim, sağlık dalı ve spor dalı olmak üzere toplam 8 televizyon dalı bulunmaktadır. Milletimizin haber alma özgürlüğünün en büyük teminatı olduğumuzu bir defa daha ifade etmek istiyoruz" şeklinde konuştu. - BURSA

