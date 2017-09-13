Yeni Mamak Kaymakamı'na Hayırlı Olsun Ziyareti

Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Bursa Kestel İlçe Kaymakamlığı'ndan, Mamak Kaymakamı olarak atanan Ziya Polat'a yeni görevinde hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.



Kaymakam Polat'a yeni görevinde başarılar dileğinde bulunan Akgül, "Bizler belediye olarak ilçemizin kalkınması ve gelişmesi adına çeşitli projeler yürütüyoruz, her zaman kurumlarımızla birlik ve beraberlik içinde olmaya çalışıyoruz. Kaymakamlığımızın da destekleri ile Mamakımıza güzel hizmetler sunmaya devam edeceğiz" dedi.



Hizmet odağına önce insan görüşünü koyarak çalışacağını aktaran Kaymakam Polat da, Başkan Akgül'ün ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - ANKARA