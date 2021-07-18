Yeni Malatyasporlu Nuri Fatih Aydın, 6-8 ay sahalardan uzak kalacak
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Yeni Malatyasporlu Nuri Fatih Aydın, 6-8 ay sahalardan uzak kalacak

Yeni Malatyasporlu Nuri Fatih Aydın, 6-8 ay sahalardan uzak kalacak
Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik - Haberler | Spor

Yeni Malatyaspor Kulübü, yeni sezon öncesi Bolu kampında Gaziantep ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Nuri Fatih Aydın'ın 6-8 ay sahalardan uzak kalacağını bildirdi.

Yeni Malatyaspor Kulübü, yeni sezon öncesi Bolu kampında Gaziantep ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Nuri Fatih Aydın'ın 6-8 ay sahalardan uzak kalacağını bildirdi.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Gaziantep maçında sakatlanan Nuri Fatih Aydın'ın yapılan ilk muayene ve tetkiklerinde ön çapraz bağlarının koptuğunun tespit edildiği belirtildi.

Aydın'ın 6-8 ay sahalardan uzak kalmasının öngörüldüğü aktarılan açıklamada, futbolcuya acil şifalar dilendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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Yeni Malatyasporlu Nuri Fatih Aydın, 6-8 ay sahalardan uzak kalacak - Haberler Spor
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