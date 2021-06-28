Yeni Malatyasporlu Hadebe, ABD'ye transfer oldu
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Yeni Malatyasporlu Hadebe, ABD'ye transfer oldu

Yeni Malatyasporlu Hadebe, ABD'ye transfer oldu
Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un Zimbabveli savunma oyuncusu Teenage Hadebe, ABD'nin Houston Dynamo Kulübüne transfer oldu.

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un Zimbabveli savunma oyuncusu Teenage Hadebe, ABD'nin Houston Dynamo Kulübüne transfer oldu.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki stoperin transferinden 1,5 milyon avro bonservis geliri elde edildiği bildirildi.

Hadebe, 2019-2020 sezonu öncesinde geldiği Malatya temsilcisinde 2 sezonda 53 Süper Lig, 6 Türkiye Kupası, 1 de UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçı oynadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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